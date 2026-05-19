У Львові група громадян пошкодила службовий автомобіль представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час роботи групи оповіщення на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Пошкодження автомобіля ТЦК у Львові

За інформацією Львівського обласного ТЦК, внаслідок інциденту на вулиці Богдана Хмельницького пошкоджено транспортний засіб.

У ТЦК стверджують, що група громадян створила загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також зірвала виконання мобілізаційних заходів.

– Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації, – йдеться у повідомленні.

Як наголошують у Львівському ОТЦК, подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України.

Там стверджують, що перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання.

У Львівському ОТЦК та СП закликають громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації.

