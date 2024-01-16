Сертифікація вчителів 2024: хто може пройти тестування та як зареєструватися

В Україні стартувала реєстрація вчителів для участі в сертифікації. Міністерство освіти й науки України визначило категорії вчителів, які можуть пройти сертифікацію педагогічних працівників у 2024 році, та їхню граничну кількість.

Факти ICTV розказують, хто саме має пройти тестування та як правильно зареєструватися на сертифікацію вчителів 2024.

Сертифікація вчителів 2024: хто має пройти тестування

15 січня 2024 року розпочалася реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників.

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Сертифікація вчителів — це зовнішнє оцінювання професійних компетенцій, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи (стаття 51 закону України Про освіту). В цьому році до сертифікації МОН додало нові дисципліни.

У 2019 році в Україні була запроваджена сертифікація вчителів початкових класів. У 2023 році — сертифікація учителів української мови і літератури та математики, які викладають на першому рівні базової освіти.

У 2024 році сертифікацію зможе пройти ще одна категорія вчителів. Тепер зовнішнє оцінювання професійних компетентностей поширюється на педагогів, які викладають навчальні предмети й інтегровані курси громадянської та історичної освітньої галузі Суспільствознавство, а саме:

всесвітня історія;

вступ до історії України та громадянської освіти;

громадянська освіта;

історія України;

основи правознавства;

курси Досліджуємо історію і суспільство;

історія: Україна і світ;

Україна і світ:

вступ до історії та громадянської освіти.

До участі у сертифікації 2024 допускаються вчителі, які під час реєстрації надали довідку із закладу освіти про їх належність до категорій педагогічних працівників.

Гранична кількість педагогічних працівників становить:

не більше ніж 1 500 осіб — для вчителів початкових класів;

не більше ніж 1 000 осіб кожної категорії — для вчителів української мови і літератури та математики;

не більше 500 осіб — для вчителів освітньої галузі Суспільствознавство.

Реєстрація на сертифікацію вчителів 2024: коли розпочнеться та скільки триватиме

Реєстрація на сертифікацію розпочнеться 15 січня о 00:01 та триватиме до 30 січня 2024 року включно.

Вона відбуватиметься у два етапи:

основний (15–25 січня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону; додатковий (26–30 січня) – у межах загальної граничної кількості учасників.

Зверніть увагу! Реєстрація може бути припинена достроково, якщо ще до закінчення періоду реєстрації буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв.

Як зареєструватися на сертифікацію вчителів 2024

Перед початком реєстрації вчитель має переконатися, що в нього стаж не менш ніж два роки на відповідній посаді, та мати довідку зі школи, яка це підтверджує. Школа має бути основним місцем роботи.

Далі необхідно виконати такі дії:

На вебсайті УЦОЯО

Завантажити Контрольно-інформаційний лист. Інформація, вказана в ньому, підкаже подальші кроки реєстрації.

Перевірити всі дані в реєстраційній картці-заяві, які були надані під час роботи із сервісом.

Заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві.

Зробити копії (завірити їх власноруч) паспорта й реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Сформований комплект реєстраційних документів надіслати на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

Дочекатися від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист з реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації вчителів 2024.

Вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом трьох років.

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