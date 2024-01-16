Сертифікація вчителів 2024: хто може пройти тестування та як зареєструватися
В Україні стартувала реєстрація вчителів для участі в сертифікації. Міністерство освіти й науки України визначило категорії вчителів, які можуть пройти сертифікацію педагогічних працівників у 2024 році, та їхню граничну кількість.
Факти ICTV розказують, хто саме має пройти тестування та як правильно зареєструватися на сертифікацію вчителів 2024.
Сертифікація вчителів 2024: хто має пройти тестування
15 січня 2024 року розпочалася реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників.
Сертифікація вчителів — це зовнішнє оцінювання професійних компетенцій, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи (стаття 51 закону України Про освіту). В цьому році до сертифікації МОН додало нові дисципліни.
У 2019 році в Україні була запроваджена сертифікація вчителів початкових класів. У 2023 році — сертифікація учителів української мови і літератури та математики, які викладають на першому рівні базової освіти.
У 2024 році сертифікацію зможе пройти ще одна категорія вчителів. Тепер зовнішнє оцінювання професійних компетентностей поширюється на педагогів, які викладають навчальні предмети й інтегровані курси громадянської та історичної освітньої галузі Суспільствознавство, а саме:
- всесвітня історія;
- вступ до історії України та громадянської освіти;
- громадянська освіта;
- історія України;
- основи правознавства;
- курси Досліджуємо історію і суспільство;
- історія: Україна і світ;
- Україна і світ:
- вступ до історії та громадянської освіти.
До участі у сертифікації 2024 допускаються вчителі, які під час реєстрації надали довідку із закладу освіти про їх належність до категорій педагогічних працівників.
Гранична кількість педагогічних працівників становить:
- не більше ніж 1 500 осіб — для вчителів початкових класів;
- не більше ніж 1 000 осіб кожної категорії — для вчителів української мови і літератури та математики;
- не більше 500 осіб — для вчителів освітньої галузі Суспільствознавство.
Реєстрація на сертифікацію вчителів 2024: коли розпочнеться та скільки триватиме
Реєстрація на сертифікацію розпочнеться 15 січня о 00:01 та триватиме до 30 січня 2024 року включно.
Вона відбуватиметься у два етапи:
- основний (15–25 січня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;
- додатковий (26–30 січня) – у межах загальної граничної кількості учасників.
Зверніть увагу! Реєстрація може бути припинена достроково, якщо ще до закінчення періоду реєстрації буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв.
Як зареєструватися на сертифікацію вчителів 2024
Перед початком реєстрації вчитель має переконатися, що в нього стаж не менш ніж два роки на відповідній посаді, та мати довідку зі школи, яка це підтверджує. Школа має бути основним місцем роботи.
Далі необхідно виконати такі дії:
- На вебсайті УЦОЯО в рубриці Сертифікація педагогічних працівників створити реєстраційну картку-заяву за допомогою спеціального сервісу.
- Завантажити Контрольно-інформаційний лист. Інформація, вказана в ньому, підкаже подальші кроки реєстрації.
- Перевірити всі дані в реєстраційній картці-заяві, які були надані під час роботи із сервісом.
- Заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві.
- Зробити копії (завірити їх власноруч) паспорта й реєстраційного номера облікової картки платника податків.
- Сформований комплект реєстраційних документів надіслати на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в контрольно-інформаційному листі.
- Дочекатися від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист з реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації вчителів 2024.
Вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом трьох років.