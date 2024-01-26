В Україні офіційно дозволили брати в укриття домашніх тварин

В Україні офіційно дозволили перебувати в укриттях з домашніми тваринами.

Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.

– Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна, – йдеться у повідомленні.

Обовʼязки власників тварин в укриттях

В МВС зазначають, що власник зобов’язаний:

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здійснювати постійний нагляд за твариною;

забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідці.

Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках!

– Дотримуйтесь цих правил. Бережіть себе та хвостиків, – додають у МВС.

Що цьому передувало

15 грудня 2023 року під час пусків Кинджалів двох дітей, 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили до укриття однієї зі шкіл під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою.

Тоді начальник міської військової адміністрації Сергій Попко назвав цей випадок неприпустимим, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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