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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні офіційно дозволили брати в укриття домашніх тварин

Собака в укритті, тіварини в укриття, укриття
Фото: УНІАН

В Україні офіційно дозволили перебувати в укриттях з домашніми тваринами. 

Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ. 

– Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна, – йдеться у повідомленні. 

Обовʼязки власників тварин в укриттях

В МВС зазначають, що власник зобов’язаний:

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  • здійснювати постійний нагляд за твариною;
  • забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм. 

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідці.

Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках!

– Дотримуйтесь цих правил. Бережіть себе та хвостиків, – додають у МВС. 

Що цьому передувало

15 грудня 2023 року під час пусків Кинджалів двох дітей, 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили до укриття однієї зі шкіл під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою.

Тоді начальник міської військової адміністрації Сергій Попко назвав цей випадок неприпустимим, а правоохоронці відкрили кримінальне  провадження.

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Війна в Україні, домашні тварини, МВС, Ракетні удари Росії, укриття
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