В Україні офіційно дозволили брати в укриття домашніх тварин
В Україні офіційно дозволили перебувати в укриттях з домашніми тваринами.
Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.
– Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна, – йдеться у повідомленні.
Обовʼязки власників тварин в укриттях
В МВС зазначають, що власник зобов’язаний:
- здійснювати постійний нагляд за твариною;
- забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм.
Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідці.
Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках!
– Дотримуйтесь цих правил. Бережіть себе та хвостиків, – додають у МВС.
Що цьому передувало
15 грудня 2023 року під час пусків Кинджалів двох дітей, 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили до укриття однієї зі шкіл під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою.
Тоді начальник міської військової адміністрації Сергій Попко назвав цей випадок неприпустимим, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.