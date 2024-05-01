Виїзд за кордон 2024: чи можуть чоловіки з інвалідністю залишати територію України

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не можуть перетинати кордон. Ці обмеження поширюються майже на всіх чоловіків. Втім, правило має свої винятки.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю перетинати кордон у 2024 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перетин кордону для осіб з інвалідністю 2024

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон чоловіків призовного віку обмежений. Виїжджати за межі країни може тільки певна категорія чоловіків.

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Адвокатка, юристка Ario Law Firm Надія Грищенко зазначає, що згідно з пунктом 21 Правил перетинання державного кордону громадянами України, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю.

18 травня набуде чинності закон про посилення мобілізації. Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків не зміняться, проте матимуть деякі особливості.

Чоловіки, які мають інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, можуть вільно перетинати кордон, але свою інвалідність їм потрібно підтвердити відповідними документами.

Тобто на кордоні вимагатимуть документи, які підтверджують інвалідність та документи, що підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з військкомату, відмітка у військовому квитку тощо. Проте, навіть наявність відповідних документів не дає чоловікам з інвалідністю 100%-ві шанси на виїзд за кордон.

– Рішення про те, чи дозволять чоловіку з інвалідністю перетнути кордон, приймають у пункті пропуску прикордонники, які повинні вивчити всі документи особи та з’ясувати усі обставини. Тому прикордонники можуть не пропустити чоловіка за певних причин, навіть якщо він має усі документи, – каже експерт.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу:

уповноваженого представника державної прикордонної служби України у прикордонній смузі;

уповноваженого представника державної прикордонної служби України у контрольованому прикордонному районі;

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Які документи знадобляться для перетину кордону 2024

Надія Грищенко зазначає, що це мають бути документи, які підтверджують певну групу інвалідності чоловіка:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

– Додатково зауважу, що нещодавно довідку МСЕК як підставу для підтвердження інвалідності для виїзду інваліда скасували. Тому необхідно оформити саме ті документи, які передбачені вищезазначеним пунктом, – зазначає Грищенко.

Раніше у цьому переліку документів також була довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о). Однак документ було виключено. Так, 28 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову №1212, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Відповідно до цих змін, довідка №157-1/о не дає можливості перетинати кордон.

Також не варто забувати про документи, які б підтвердили зняття чоловіка з військового обліку.

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