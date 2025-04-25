Кількість українців-лудоманів зросла втричі: що стоїть за цифрами

Майже 13 тис. українців перебувають у Реєстрі лудоманів – це дані за березень цього року, і вони втричі перевищують торішню статистику. Лудоманами називають людей, що мають ігрову залежність і не можуть контролювати участь в азартних іграх.

У 2024 році до реєстру було внесено мало не 9,4 тис. осіб, тоді як у 2023-му – близько 3,7 тис. Загалом за весь час існування реєстру в ньому опинилося практично 15 тис. людей, з яких 2,2 тис. виключили зі списку після завершення строку обмеження.

Як формується Реєстр лудоманів

У 99% випадків громадяни самі звертаються із заявою про самообмеження, щоби тимчасово заблокувати собі доступ до гральних закладів та азартних ігор – на строк від шести місяців до трьох років. Лише 1% записів у реєстрі потрапляє туди за рішенням уповноваженого органу. Жодна особа не була внесена до реєстру за рішенням суду.

Зараз дивляться

– Подати заяву про самообмеження справді легше, ніж подати у реєстр третю особу. До того ж зростає рівень обізнаності людей про таку можливість. Відповідно, зростає кількість людей у реєстрі. Тож наша мета – дати людям максимально зручний інструмент для самообмеження та сприяти його використанню, – пояснив голова ПлейСіті Геннадій Новіков в коментарі ресурсу Опендатабот.

У середньому торік реєстр щомісяця поповнювався на 780 осіб, а у квітні кількість заявок сягнула пікового показника у 1 041. Найменше звернень було в червні – 524.

У січні-лютому 2025 року до реєстру додалося ще 1,7 тис. людей, тобто десь по 860 щомісяця, що на 10% більше, ніж торік.

Реєстр лудоманів та Дія

Наразі Реєстр лудоманів працює у тестовому режимі. У планах – запуск оновленої версії на базі Дія.Engine, яка дасть змогу автоматизувати процес подання заяв і покращить роботу як для користувачів, так і для операторів ринку.

– Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та інших аспектів, а також міститиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Процес подання заявок на внесення людини до реєстру буде автоматизований та стане набагато зручнішим. Людина в декілька кліків зможе внести себе до реєстру, щоб обмежити доступ до гри, – зазначив Геннадій Новіков.

Фахівці також наголошують, що реальні масштаби ігрової залежності в Україні залишаються невідомими, адже реєстр не охоплює тих, хто грає в онлайн-казино, зокрема анонімно чи на нелегальних платформах.

Нагадаємо, що раніше НБУ заборонив використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.

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