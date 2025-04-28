Бузок у Києві: коли та де можна помилуватися сезонним цвітінням

Бузок – один із головних символів весни, на появу якого щороку чекають жителі та гості української столиці. Цвітіння його духмяних кущів перетворює київські вулиці й парки на природні фотозони.

Факти ICTV дізнавалися, де цього року можна зробити фотосесію на тлі квітучого бузку.

Коли цвіте бузок в Києві 2025

Традиційно бузок у Києві розквітає наприкінці квітня – на початку травня, залежно від погодних умов. Проте останні роки демонструють тенденцію до раннього розквіту. Наприклад, у 2024 році бузковий сезон розпочався вже з середини квітня, що пов’язано з незвично теплою весною.

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Ще більш незвичний випадок зафіксували на початку 2025 року. У січні кияни помітили розквітлу гілку бузку на Позняках у Дарницькому районі. Фото незвичайного явища швидко розлетілося соцмережами.

Причиною такого феномену стали стабільно теплі дні: у Києві середня температура на початку січня трималася в межах плюсових значень, що й спричинило передчасне цвітіння деяких рослин.

Після нетипово теплої зими весна теж піднесла сюрпризи у вигляді теплого березня та різкого похолодання з хуртовинами у квітні. Втім, сподіваємося, це не вплине на бузковий цвіт, що є справжньою окрасою столиці.

Де в Києві шукати бузок: актуальні локації

Бузок висаджено в багатьох київських парках, скверах і на бульварах – понад 60 локацій по всіх районах міста. Ось кілька підказок для тих, хто планує фотосесію.

Голосіївський район: парк імені Максима Рильського, сквер Миру, алея Студентська, сквер Героїв Небесної Сотні​;

парк імені Максима Рильського, сквер Миру, алея Студентська, сквер Героїв Небесної Сотні​; Дарницький район: парк Позняки, парк Партизанської слави, сквер на вулиці Олександра Кошиця​;

парк Позняки, парк Партизанської слави, сквер на вулиці Олександра Кошиця​; Деснянський район: парк Молодіжний, парк Муромець, парк Деснянський, парк імені Романа Шухевича, парк уздовж проспекту Червоної Калини, парк Кіото;

парк Молодіжний, парк Муромець, парк Деснянський, парк імені Романа Шухевича, парк уздовж проспекту Червоної Калини, парк Кіото; ​ Дніпровський район: парк Перемога, бульвар Амвросія Бучми, бульвар уздовж вулиці Івана Миколайчука, сквер на вулиці Сулеймана Стальського, парк Аврора, проспект Романа Шухевича, парк за кінотеатром Дніпро, Гідропарк, парк за Будинком культури ДВРЗ, вулиця Гната Хоткевича, вулиця Краківська, вулиця Юрія Поправки, вулиця Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русанівській набережній, бульвар Верховної Ради​;

парк Перемога, бульвар Амвросія Бучми, бульвар уздовж вулиці Івана Миколайчука, сквер на вулиці Сулеймана Стальського, парк Аврора, проспект Романа Шухевича, парк за кінотеатром Дніпро, Гідропарк, парк за Будинком культури ДВРЗ, вулиця Гната Хоткевича, вулиця Краківська, вулиця Юрія Поправки, вулиця Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русанівській набережній, бульвар Верховної Ради​; Оболонський район: парк біля Йорданського озера​;

парк біля Йорданського озера​; Печерський район: Наводницький парк​;

Наводницький парк​; Подільський район: Куренівський парк​;

Куренівський парк​; Святошинський район: сквер на вулиці Чорнобильській, 3, сквер імені Василя Стуса, парк Юність, вулиця Жмеринська, розв’язка на вулиці Героїв Космосу​;

сквер на вулиці Чорнобильській, 3, сквер імені Василя Стуса, парк Юність, вулиця Жмеринська, розв’язка на вулиці Героїв Космосу​; Солом’янський район: парк Відрадний, Солом’янський ландшафтний парк, парк Орлятко, парк Захисників України, парк імені Миколи Зерова, сквер на вулиці Сергія Берегового, сквер біля пам’ятника Костянтину Ушинському​;

парк Відрадний, Солом’янський ландшафтний парк, парк Орлятко, парк Захисників України, парк імені Миколи Зерова, сквер на вулиці Сергія Берегового, сквер біля пам’ятника Костянтину Ушинському​; Шевченківський район: парк Нивки, парк біля станції метро Дорогожичі, меморіал Бабин Яр, парк Володимирська гірка, парк імені Тараса Шевченка, сквер біля пам’ятника Борису Патону, Пейзажна алея, проспект Берестейський, парк Веселка, сквер імені Івана Гонти.

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