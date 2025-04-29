Коли цвіте жасмин в Україні та де можна насолодитися ароматом квітів

Жасмин – це декоративна рослина з неймовірно ароматними квітами, символ тепла, ніжності й літа. У нашому кліматі він часто з’являється в садах, парках і на присадибних ділянках.

Щоб дізнатися, коли цвіте жасмин в Україні та де насолодитися пахощами квітів, читайте матеріал на Фактах ICTV.

Види жасмину в Україні

Найчастіше під “жасмином” в Україні мають на увазі чубушник – декоративний кущ з білими квітами, який помилково називають жасмином через його сильний солодкий аромат. Справжній жасмин – це теплолюбна рослина, яка переважно вирощується в оранжереях або як кімнатна культура.

Зараз дивляться

Стосовно садового озеленення саме чубушник є найбільш поширеним варіантом жасмину в Україні. Кущі справжнього жасмину у нашому кліматі, особливо взимку, часто вимерзають. Вони є більш теплолюбними рослинами і не пристосовані до тривалих періодів сильних морозів, які характерні для нашої зими.

Коли цвіте жасмин в Україні: період

Період цвітіння жасмину в Україні припадає на кінець травня — червень. Точні терміни залежать від кліматичної зони та погодних умов.

Коли зацвіте жасмин в Україні:

Південь України (Одеська, Херсонська області): цвітіння може початися вже в середині травня.

Центральна Україна (Київ, Вінниця, Черкаси): кінець травня – початок червня.

Північ та Захід України (Львів, Чернігів): перша–друга декада червня.

Гірські райони або прохолодні весни можуть змістити цвітіння до середини червня.

Загалом період цвітіння триває близько 2–3 тижнів, залежно від погодних умов (волога, спека, вітри).

Тепла весна стимулює раннє цвітіння, а сонячні місця сприяють рясній появі квітів. До того ж регулярна обрізка після цвітіння стимулює формування квіткових бруньок на наступний рік.

Окрім регіону й кліматичних умов, період цвітіння жасмину (чубушника) значною мірою залежить від сорту. Існують як ранньоквітучі, так і пізньоквітучі сорти, а деякі декоративні різновиди можуть цвісти повторно ближче до осені, хоча й менш рясно.

Ранні сорти (наприклад, Чубушник звичайний або Пірамідальний) можуть зацвітати вже в середині – кінці травня.

Середньостиглі сорти зазвичай квітнуть у червні. Пізні сорти (Virginal, Ermine Mantle) часто тішать квітами до початку липня, а інколи — повторно в серпні або навіть вересні, за умови теплої осені та правильного догляду.

Таким чином, правильний вибір сорту дозволяє насолоджуватись цвітінням жасмину впродовж тривалого періоду — з травня до осені.

Де можна помилуватися квітами жасмину в Україні

Наразі цвітіння цієї гарної рослини можна спостерігати в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Також в саду розквітли магнолії, жасмин, бузок, рододендрони, сакури, флокс і тюльпани.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.