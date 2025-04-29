Коли цвіте жасмин в Україні та де можна насолодитися ароматом квітів
Жасмин – це декоративна рослина з неймовірно ароматними квітами, символ тепла, ніжності й літа. У нашому кліматі він часто з’являється в садах, парках і на присадибних ділянках.
Щоб дізнатися, коли цвіте жасмин в Україні та де насолодитися пахощами квітів, читайте матеріал на Фактах ICTV.
Види жасмину в Україні
Найчастіше під “жасмином” в Україні мають на увазі чубушник – декоративний кущ з білими квітами, який помилково називають жасмином через його сильний солодкий аромат. Справжній жасмин – це теплолюбна рослина, яка переважно вирощується в оранжереях або як кімнатна культура.
Стосовно садового озеленення саме чубушник є найбільш поширеним варіантом жасмину в Україні. Кущі справжнього жасмину у нашому кліматі, особливо взимку, часто вимерзають. Вони є більш теплолюбними рослинами і не пристосовані до тривалих періодів сильних морозів, які характерні для нашої зими.
Коли цвіте жасмин в Україні: період
Період цвітіння жасмину в Україні припадає на кінець травня — червень. Точні терміни залежать від кліматичної зони та погодних умов.
Коли зацвіте жасмин в Україні:
- Південь України (Одеська, Херсонська області): цвітіння може початися вже в середині травня.
- Центральна Україна (Київ, Вінниця, Черкаси): кінець травня – початок червня.
- Північ та Захід України (Львів, Чернігів): перша–друга декада червня.
- Гірські райони або прохолодні весни можуть змістити цвітіння до середини червня.
Загалом період цвітіння триває близько 2–3 тижнів, залежно від погодних умов (волога, спека, вітри).
Тепла весна стимулює раннє цвітіння, а сонячні місця сприяють рясній появі квітів. До того ж регулярна обрізка після цвітіння стимулює формування квіткових бруньок на наступний рік.
Окрім регіону й кліматичних умов, період цвітіння жасмину (чубушника) значною мірою залежить від сорту. Існують як ранньоквітучі, так і пізньоквітучі сорти, а деякі декоративні різновиди можуть цвісти повторно ближче до осені, хоча й менш рясно.
Ранні сорти (наприклад, Чубушник звичайний або Пірамідальний) можуть зацвітати вже в середині – кінці травня.
Середньостиглі сорти зазвичай квітнуть у червні. Пізні сорти (Virginal, Ermine Mantle) часто тішать квітами до початку липня, а інколи — повторно в серпні або навіть вересні, за умови теплої осені та правильного догляду.
Таким чином, правильний вибір сорту дозволяє насолоджуватись цвітінням жасмину впродовж тривалого періоду — з травня до осені.
Де можна помилуватися квітами жасмину в Україні
Наразі цвітіння цієї гарної рослини можна спостерігати в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Також в саду розквітли магнолії, жасмин, бузок, рододендрони, сакури, флокс і тюльпани.