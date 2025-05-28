Що таке нормандська четвірка та які країни до неї входять

Нормандський формат (format normand) — тип зустрічей, які проходять у чотиристоронньому форматі.

Що таке нормандська четвірка, які країни до неї входять та про що домовлялися її учасники — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Нормандська четвірка: хто до неї входить

Нормандська четвірка (нормандський формат) — це дипломатичний формат перемовин на якому обговорюються питання щодо Російської збройної агресії проти України.

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До країн, які входять до нормандської четвірки відносяться:

Україна;

Франція;

Німеччина;

Росія.

Нормандська четвірка: про що домовляються учасники

Президенти чотирьох країн уасників зустрічалися з метою вирішення збройного конфлікту та настання миру в Україні.

При цьому: Україна — сторона, яка захищає свою територіальну цілісність. Росія — країна-агресор, сторона конфлікту.

Франція та Німеччина — посередники та гаранти мирного процесу. Дані країни сприяють діалогу між Україною та Росією.

Нормандська четвірка: історія створення

Назва формату нормандська четвірка походить від французького регіону Нормандія, де пройшли перші перемовини та кількості лідерів держав.

Вперше нормандська четвірка зустрілася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція). Зустріч проходила в рамках відзначення 70-річчя операції Оверлорд та відкриття другого фронту Другої світової війни.

Під час першої зустрічі у рамках нормандського формату за столом переговорів зібралися лідери чотирьох країн: Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд і Ангела Меркель.

Основною темою обговорення стало військове протистояння між Росією та Україною, його наслідки, а також прагнення сторін якнайшвидше покласти край збройному конфлікту.

Друга зустріч у такому ж форматі відбулася 16—17 жовтня 2014 року в Італії, в Мілані. Тоді за круглим столом було 8 учасників:

Ангела Меркель (канцлер Німеччини);

Франсуа Олланд (президент Франції);

Девід Камерон (прем’єр-міністр Великої Британії);

Маттео Ренці (прем’єр-міністр Італії);

Герман Ван Ромпей (президент Європейської Ради);

Жозе Мануель Баррозу (голова Єврокомісії);

Петро Порошенко (президент України);

Володимир Путін (президент РФ).

Під час зустрічі лідери держав обговорювали Закон про особливий статус Донбасу, ухвалений до цього Верховною радою.

Варто зазначити, що обидві зустрічі не мали суттєвих домовленостей.

Втретє країни нормандської четвірки зустрілися 11—12 лютого 2015 року в Мінську, в Білорусі.

В результаті перемовин, які тривали 17 годин, було підписано Мінські угоди — Декларацію на підтримку Комплексу заходів з виконання мінських угод, названо кроки з їхнього впровадження в життя.

2 жовтня 2015 року в Парижі нормандська четвірка узгодила відведення озброєнь калібром до 100 мм на відстань 15 км від лінії зіткнення.

19 жовтня 2016 року в Берліні відбулася закрита зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, присвячена пошукам шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Українську сторону представляли президент Петро Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. У переговорах також взяли участь голови МЗС Франції, Німеччини й Росії. До складу російської делегації входив радник президента РФ Владислав Сурков.

Під час зустрічі сторони досягли домовленості про створення ″дорожньої карти″ для реалізації Мінських угод. У цьому документі планувалося зафіксувати чітку послідовність дій та механізми контролю за їх виконанням.

Міністрам МЗС було доручено до кінця листопада 2016 року затвердити основу ″дорожньої карти″. Однак домовленості майже не мали результатів, а розведення військ було зірвано.

Після трирічної перерви, 9 грудня 2019 року в Парижі нормандська четвірка, тобто представники України, Франції, Німеччини та РФ, знову зустрілася на саміті. Метою якого було затвердження нової послідовності введення в дію мінських угод та обговорення формули Штайнмаєра.

На зустріч у нормандському форматі у складі офіційної делегації від України разом із Президентом Зеленським вирушили 13 високопоставлених чиновників.

За результатами було підписано підсумковий документ Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в Нормандському форматі від 9 грудня 2019 року. Ці домовленості передбачають імплементацію формули Штайнмаєра в українське законодавство, згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою.

Чергова зустріч радників нормандської четвірки відбулася 13 листопада 2020 року в онлайн форматі.

Під час зустрічі лідери України, Франції, Німеччини та Росії обговорили шляхи активізації роботи Тристоронньої контактної групи та План спільних кроків щодо відновлення миру на Донбасі.

У 2021 році РФ відмовилася від участі в саміті нормандської четвірки. Було вирішено обмежитися переговорами на рівні глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році нормандська четвірка практично припинила сво роботу, адже Росія втратила легітимність як дипломатична сторона.

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