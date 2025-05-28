Что такое нормандская четверка и какие страны в нее входят
Нормандский формат (format normand) — тип встреч, которые проходят в четырехстороннем формате.
Что такое нормандская четверка, какие страны в нее входят и о чем договаривались ее участники — читайте в материале Фактов ICTV.
Нормандская четверка: кто в нее входит
Нормандская четверка (нормандский формат) — это дипломатический формат переговоров, на котором обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.
К странам, входящим в нормандскую четверку, относятся:
- Украина;
- Франция;
- Германия;
- Россия.
Нормандская четверка: о чем договариваются участники
Президенты четырех стран-участниц встречались с целью разрешения вооруженного конфликта и наступления мира в Украине.
При этом: Украина — сторона, которая защищает свою территориальную целостность. Россия — страна-агрессор, сторона конфликта.
Франция и Германия — посредники и гаранты мирного процесса. Данные страны способствуют диалогу между Украиной и Россией.
Нормандская четверка: история создания
Название формата нормандская четверка происходит от французского региона Нормандия, где прошли первые переговоры и количества лидеров государств.
Впервые нормандская четверка встретилась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция). Встреча проходила в рамках празднования 70-летия операции Оверлорд и открытия второго фронта Второй мировой войны.
Во время первой встречи в рамках нормандского формата за столом переговоров собрались лидеры четырех стран: Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.
Основной темой обсуждения стало военное противостояние между Россией и Украиной, его последствия, а также стремление сторон как можно быстрее положить конец вооруженному конфликту.
Вторая встреча в таком же формате состоялась 16-17 октября 2014 года в Италии, в Милане. Тогда за круглым столом было 8 участников:
- Ангела Меркель (канцлер Германии);
- Франсуа Олланд (президент Франции);
- Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании);
- Маттео Ренци (премьер-министр Италии);
- Герман Ван Ромпей (президент Европейского Совета);
- Жозе Мануэль Баррозу (председатель Еврокомиссии);
- Петр Порошенко (президент Украины);
- Владимир Путин (президент РФ).
Во время встречи лидеры государств обсуждали Закон об особом статусе Донбасса, принятый до этого Верховной Радой.
Стоит отметить, что обе встречи не принесли существенных договоренностей.
В третий раз страны нормандской четверки встретились 11-12 февраля 2015 года в Минске, в Беларуси.
В результате переговоров, которые длились 17 часов, были подписаны Минские соглашения — Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, названы шаги по их внедрению в жизнь.
2 октября 2015 года в Париже нормандская четверка согласовала отвод вооружений калибром до 100 мм на расстояние 15 км от линии соприкосновения.
19 октября 2016 года в Берлине состоялась закрытая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, посвященная поиску путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Украинскую сторону представляли президент Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. В переговорах также приняли участие главы МИД Франции, Германии и России. В состав российской делегации входил советник президента РФ Владислав Сурков.
В ходе встречи стороны достигли договоренности о создании ″дорожной карты″ для реализации Минских соглашений. В этом документе планировалось зафиксировать четкую последовательность действий и механизмы контроля за их выполнением.
Министрам иностранных дел было поручено до конца ноября 2016 года утвердить основу ″дорожной карты″. Однако договоренности почти не дали результатов, а разведение войск было сорвано.
После трехлетнего перерыва, 9 декабря 2019 года в Париже нормандская четверка, то есть представители Украины, Франции, Германии и РФ, снова встретилась на саммите. Целью которого было утверждение новой последовательности введения в действие минских соглашений и обсуждение формулы Штайнмайера.
На встречу в нормандском формате в составе официальной делегации от Украины вместе с Президентом Владимиром Зеленским отправились 13 высокопоставленных чиновников.
По результатам была подписана итоговая документа Общие согласованные выводы Парижского саммита в Нормандском формате от 9 декабря 2019 года. Эти договоренности предусматривают имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
Очередная встреча советников нормандской четверки состоялась 13 ноября 2020 года в онлайн-формате.
Во время встречи лидеры Украины, Франции, Германии и России обсудили пути активизации работы Трехсторонней контактной группы и План совместных шагов по восстановлению мира на Донбассе.
В 2021 году РФ отказалась от участия в саммите нормандской четверки. Было решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Украины, Германии, Франции и России.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году нормандская четверка практически прекратила свою работу, ведь Россия утратила легитимность как дипломатическая сторона.