Что такое нормандская четверка и какие страны в нее входят

Нормандский формат (format normand) — тип встреч, которые проходят в четырехстороннем формате.

Что такое нормандская четверка, какие страны в нее входят и о чем договаривались ее участники — читайте в материале Фактов ICTV.

Нормандская четверка: кто в нее входит

Нормандская четверка (нормандский формат) — это дипломатический формат переговоров, на котором обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

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К странам, входящим в нормандскую четверку, относятся:

Украина;

Франция;

Германия;

Россия.

Нормандская четверка: о чем договариваются участники

Президенты четырех стран-участниц встречались с целью разрешения вооруженного конфликта и наступления мира в Украине.

При этом: Украина — сторона, которая защищает свою территориальную целостность. Россия — страна-агрессор, сторона конфликта.

Франция и Германия — посредники и гаранты мирного процесса. Данные страны способствуют диалогу между Украиной и Россией.

Нормандская четверка: история создания

Название формата нормандская четверка происходит от французского региона Нормандия, где прошли первые переговоры и количества лидеров государств.

Впервые нормандская четверка встретилась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция). Встреча проходила в рамках празднования 70-летия операции Оверлорд и открытия второго фронта Второй мировой войны.

Во время первой встречи в рамках нормандского формата за столом переговоров собрались лидеры четырех стран: Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

Основной темой обсуждения стало военное противостояние между Россией и Украиной, его последствия, а также стремление сторон как можно быстрее положить конец вооруженному конфликту.

Вторая встреча в таком же формате состоялась 16-17 октября 2014 года в Италии, в Милане. Тогда за круглым столом было 8 участников:

Ангела Меркель (канцлер Германии);

Франсуа Олланд (президент Франции);

Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании);

Маттео Ренци (премьер-министр Италии);

Герман Ван Ромпей (президент Европейского Совета);

Жозе Мануэль Баррозу (председатель Еврокомиссии);

Петр Порошенко (президент Украины);

Владимир Путин (президент РФ).

Во время встречи лидеры государств обсуждали Закон об особом статусе Донбасса, принятый до этого Верховной Радой.

Стоит отметить, что обе встречи не принесли существенных договоренностей.

В третий раз страны нормандской четверки встретились 11-12 февраля 2015 года в Минске, в Беларуси.

В результате переговоров, которые длились 17 часов, были подписаны Минские соглашения — Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, названы шаги по их внедрению в жизнь.

2 октября 2015 года в Париже нормандская четверка согласовала отвод вооружений калибром до 100 мм на расстояние 15 км от линии соприкосновения.

19 октября 2016 года в Берлине состоялась закрытая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, посвященная поиску путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Украинскую сторону представляли президент Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. В переговорах также приняли участие главы МИД Франции, Германии и России. В состав российской делегации входил советник президента РФ Владислав Сурков.

В ходе встречи стороны достигли договоренности о создании ″дорожной карты″ для реализации Минских соглашений. В этом документе планировалось зафиксировать четкую последовательность действий и механизмы контроля за их выполнением.

Министрам иностранных дел было поручено до конца ноября 2016 года утвердить основу ″дорожной карты″. Однако договоренности почти не дали результатов, а разведение войск было сорвано.

После трехлетнего перерыва, 9 декабря 2019 года в Париже нормандская четверка, то есть представители Украины, Франции, Германии и РФ, снова встретилась на саммите. Целью которого было утверждение новой последовательности введения в действие минских соглашений и обсуждение формулы Штайнмайера.

На встречу в нормандском формате в составе официальной делегации от Украины вместе с Президентом Владимиром Зеленским отправились 13 высокопоставленных чиновников.

По результатам была подписана итоговая документа Общие согласованные выводы Парижского саммита в Нормандском формате от 9 декабря 2019 года. Эти договоренности предусматривают имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

Очередная встреча советников нормандской четверки состоялась 13 ноября 2020 года в онлайн-формате.

Во время встречи лидеры Украины, Франции, Германии и России обсудили пути активизации работы Трехсторонней контактной группы и План совместных шагов по восстановлению мира на Донбассе.

В 2021 году РФ отказалась от участия в саммите нормандской четверки. Было решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Украины, Германии, Франции и России.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году нормандская четверка практически прекратила свою работу, ведь Россия утратила легитимность как дипломатическая сторона.

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