Готував серію терактів у Києві: СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації в столиці затримано російського агента, який готував вибухи автомобілів, що належать військовослужбовцям Сил оборони.

– Як встановило розслідування, на замовлення РФ фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВУ), – йдеться в повідомленні.

Вибухівка під машину

За матеріалами справи, терорист повинен був закласти вибухівку під машини, а російські спецслужби – дистанційно підірвати їх разом з військовими.

Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Telegram-канал з пошуку «легких грошей». В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку протестували агента на декількох підпалах, які він скоїв у столиці.

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Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВУ і завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації потрібних транспортних засобів.

Гаджети для вибухів

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його в орендованій квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВУ, через які окупанти планували активувати вибухівку.

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Загрожує до 12 років

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Наразі затриманий співпрацює зі слідством і дає обвинувальні свідчення щодо російських замовників.

Спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Джерело : СБУ

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