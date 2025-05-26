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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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15 років за держзраду: СБУ викрила шпигуна з Чернігова, який зливав окупантам позиції ЗСУ

Чергігов офіс генпрокурора
Фото: СБУ

У Чернігові винесли вирок 44-річному місцевому жителю, якого визнали винним у державній зраді під час воєнного стану.

Надсилав ФСБ скріншоти Google Maps

Слідство встановило, що наприкінці лютого 2024 року чоловік був завербований представниками спецслужб РФ через месенджер Telegram.

Після цього він почав передавати інформацію про локації українських військових у Чернігові та області.

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Зрадник надсилав координати та фотографії об’єктів військово-промислового комплексу України, а також скріншоти з Google Maps, на яких позначав оборонну інфраструктуру.

Усі ці дані потрапили до ворога для нанесення ракетних ударів, коригування обстрілів або ворожих диверсій.

Оперативне документування та досудове розслідування проводило Управління СБУ в Чернігівській області.

Прокурори довели, що обвинувачений навмисно співпрацював з окупаційними структурами, ставлячи під загрозу життя українських військових і безпеку держави.

За інформацією Чернігівської обласної прокуратури, суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Державна зрада, Новини Чернігова, СБУ, Шпигуни
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