231 млн грн на медобладнання: викрито групу осіб, які наживалися на онкохворих

Представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили злочинну організацію, яка привласнила понад 231 млн грн, призначених для закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів Національного інституту раку.

Як крали гроші, призначені для порятунку

Керівник найбільшої групи постачальників медобладнання створив злочинне угруповання, до якого увійшли співробітники Інституту раку та представники афілійованих компаній.

Цинізм схеми полягає у штучному завищенні вартості обладнання майже на 50%, із залученням фіктивних імпортерів та інших правопорушень.

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Таким чином бюджетні кошти виводили за кордон. Слідство виявило ланцюг, підтверджений доказами з 12 країн.

Зловмисники діяли у рамках проєкту Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР у 2021–2022 роках.

Тож фінансування, яке могло врятувати життя сотням онкопацієнтів, було витрачене на власні потреби.

Серед підозрюваних — організатор схеми, двоє його довірених осіб, співробітники НІР, а також колишній в.о. директора Інституту та депутат облради.

Всім учасникам інкримінують створення злочинної організації, розтрату у великих розмірах та інші тяжкі злочини.

Розслідування триває, наразі встановлюють нових фігурантів.

Джерело : НАБУ

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