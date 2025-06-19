На Одещині викрили псевдобанкіра, який ошукував захисників України

В Одеській області викрито 19-річного зловмисника, який видавав себе за працівника банку та ошукував українських військовослужбовців.

Кібершахрайство під прикриттям

Як встановили слідчі, молодик діяв за класичною схемою.

Телефонуючи військовим, він представлявся співробітником служби безпеки банку й під виглядом захисту рахунку виманював у них конфіденційні дані: номери карток, CVV-коди, одноразові паролі та інші особисті дані.

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Володіючи доступом до онлайн-банкінгу, зловмисник переводив кошти на свої рахунки.

На цей момент відомо про чотирьох постраждалих військовослужбовців. Загальна сума збитків становить майже 100 тисяч гривень.

Наразі кібершахраю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

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