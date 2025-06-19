В Одесской области разоблачили псевдобанкира, который обманывал защитников Украины

В Одесской области разоблачен 19-летний злоумышленник, который выдавал себя за сотрудника банка и обманывал украинских военнослужащих.

Кибермошенничество под прикрытием

Как установили следователи, молодой человек действовал по классической схеме.

Звоня военным, он представлялся сотрудником службы безопасности банка и под видом защиты счета выманивал у них конфиденциальные данные: номера карт, CVV-коды, одноразовые пароли и другие личные данные.

Сейчас смотрят

Имея доступ к онлайн-банкингу, злоумышленник переводил средства на свои счета.

На данный момент известно о четырех пострадавших военнослужащих. Общая сумма ущерба составляет почти 100 тысяч гривен.

В настоящее время кибермошеннику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.