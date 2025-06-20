Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Реклама
Реклама
Марина Мелехова, редактор стрічки
6 хв.

Купити кондиціонер зі встановленням: три головні помилки, яких краще уникати

як обрати кондиціонер
Фото: Depositphotos

Купівля кондиціонера зі встановленням – це питання не лише комфорту, а й фінансових витрат.

Чимало покупців допускають помилки, які призводять до зайвих витрат, втрати гарантії та відсутності захисту у спірних ситуаціях.

Ось три найпоширеніші помилки, яких слід уникати, купуючи кондиціонер та встановлюючи його.

Зараз дивляться

Помилка 1. Переплата і приховані витрати

Часто покупці звертають увагу лише на вартість кондиціонера, не враховуючи послуги монтажу, витратні матеріали, транспортування та додаткові витрати.

Це призводить до неприємних сюрпризів – треба доплачувати за підйом на поверх, нестандартну довгу трасу, спеціальні кріплення тощо.

Як уникнути:

  • Запитуйте детальні кошториси, де розписані основні послуги та базові ціни на можливі додаткові послуги.
  • Порівнюйте пропозиції кількох компаній.

Помилка 2. Окрема гарантія на обладнання та монтаж

Найпоширеніша помилка – купити кондиціонер в якому-небудь магазині, а монтаж замовити у сторонньої бригади, яка не пов’язана з продавцем.

У разі несправностей відповідальність буде розділена між продавцем та установником.

Тоді цілком можливо, що кожна сторона перекладатиме зобов’язання за гарантією на іншу.

Як уникнути:

  • Купуйте кондиціонер і монтаж “під ключ” в одній компанії – на сайті Аir-conditioner.ua;
  • Перевіряйте, щоб гарантія поширювалася і на обладнання, і на встановлення.

Помилка 3. Відсутність офіційних документів

Без витратної накладної, чека, акта виконаних робіт та правильно оформленої гарантії з печаткою фірми-продавця та інсталятора ви залишаєтеся без доказів угоди.

Це означає, що гарантійний сервіс, повернення або обмін обладнання будуть неможливими.

Як уникнути:

  • Завжди вимагайте повний пакет документів: витратну накладну, чек, акт виконаних робіт, гарантійний талон з печаткою.
  • Зберігайте документи до закінчення гарантійного терміну.

На що звернути увагу, обираючи кондиціонер із встановленням

  • Бюджет. Ураховуйте ціну техніки, монтажу, матеріалів, кріплень, доставки.
  • Розрахунок потужності. Продавець, рекомендуючи кондиціонер, повинен враховувати не лише площу, а й висоту стель, сторону світу, наявність панорамних вікон, утеплення фасаду, теплопритоки від побутової техніки, а також рекомендується передбачати резерв потужності не менше за 10%.
  • Якість компонентів. Використовуйте мідні труби надійного заводу-виробника (наприклад, Halcor – Греція), якісну ізоляцію (K-FLEX), стандартизований електричний кабель та кронштейни з порошковою фарбою.
  • Герметизація з’єднань. Перевіряйте, чи виконано вакуумування фреонового контуру – від цього залежить герметичність фреонових трас, а відповідно, і довговічність обладнання.

Поширені помилки під час встановлення кондиціонера

  • Порушення ухилу дренажу: як наслідок – протікання, накопичення вологи на стінах.
  • Неякісні кріплення зовнішнього блоку – шум, вібрація, ризик падіння.
  • Економія на матеріалах – швидке зношення трас, витоки фреону, дорогий ремонт.

таблиця кондиціонери

Як уникнути додаткових витрат

  • Перевіряйте розрахунок потужності: менеджер повинен враховувати площу, висоту стель, орієнтацію вікон, тип скління та утеплення стін.
  • Порівнюйте кошториси різних компаній і звертайте увагу на комплектацію та наявність додаткових послуг.
  • Контролюйте якість матеріалів: запитуйте фото виконаних робіт, уточнюйте виробника мідних труб, товщину ізоляції, наявність трубогибів, вакуумної станції.
  • Оформлюйте офіційну гарантію на обладнання та монтаж – з печатками та підписами виконавця.

Дотримуючись цих порад, ви уникнете зайвих витрат і помилок, отримаєте надійний кондиціонер зі встановленням та довгостроковий комфорт.

Читайте також
Скільки може працювати кондиціонер без перерви: чи небезпечно вмикати на 24/7
cколько может работать кондиционер без перерыва

Пов'язані теми:

КондиціонерТехніка для дому
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь