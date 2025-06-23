Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися

Південь України заполонили сонечка. Йдеться про навалу сонечок в Одесі — тих самих червоних комах із чорними крапками, якими зазвичай захоплюються, а нині — намагаються уникати.

Через масове скупчення деякі з них навіть кусаються, і відчуття від укусів можуть бути неприємнішими за комарині. Хоча алергічні реакції трапляються рідко, медики не радять розчісувати місце укусу, щоб уникнути інфікування.

Чому в Одесі так багато сонечок, читайте в нашому матеріалі.

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З чим пов’язана навала сонечок в Одесі

Таке явище не є унікальним для України. Ентомологи пояснюють, чому так багато сонечок в Одесі. Це пов’язано зі змінами кліматичних умов: надмірна вологість та рясна зелень сприяють розмноженню попелиці — основної їжі для цих комашиних хижаків. Як результат — і самих сонечок стає значно більше.

Частина з них тимчасово накопичується на узбережжі через вітер та міграцію, але згодом їх стане менше: частина загине, інші — полетять далі.

Нині ці комахи всюди: у воді, на березі, на балконах, вікнах і навіть на високих поверхах.

Вони можуть бути жовтими, помаранчевими, чорними, з різною кількістю цяток або зовсім без них. Найпоширенішим є семикрапчасте сонечко, хоча існують види з двома, 14 або без жодної.

У пошуках їжі, ці комахи починають мігрувати, перелітаючи з місця на місце. Зрештою, частина з них опиняється у воді — комахи легкі, тому не тонуть одразу, і хвилі виносять їх на берег. Саме під час припливу відбувається масове скупчення сонечок на узбережжі.

Звичайно, вони можуть кусатися — це природна поведінка. Для комах однією з форм дослідження світу є спроба скуштувати об’єкт. Укуси сонечок не становлять серйозної загрози здоров’ю. Проте в окремих випадках можлива алергічна реакція на компоненти слини.

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