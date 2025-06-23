Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись

Юг Украины заполонили божьи коровки. Речь идет о нашествии божьих коровок в Одессе — тех самых красных насекомых с черными точками, которыми обычно восхищаются, а сейчас — стараются избегать.

Из-за массового скопления некоторые из них даже кусаются, и ощущения от укусов могут быть неприятнее комариных. Хотя аллергические реакции случаются редко, медики не советуют расчесывать место укуса, чтобы избежать инфицирования.

Почему в Одессе так много божьих коровок, читайте в нашем материале.

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С чем связано нашествие божьих коровок в Одессе

Такое явление не является уникальным для Украины. Энтомологи объясняют, почему так много божьих коровок в Одессе. Это связано с изменениями климатических условий: чрезмерная влажность и обильная зелень способствуют размножению тли — основной пищи для божьих коровок. Как результат — и самих божьих коровок становится значительно больше.

Часть из них временно накапливается на побережье из-за ветра и миграции, но впоследствии их станет меньше: часть погибнет, другие — полетят дальше.

Сейчас эти насекомые повсюду: в воде, на берегу, на балконах, окнах и даже на высоких этажах.

Они бывают желтыми, оранжевыми, черными, с разным количеством точек или вообще без них. Чаще всего встречается семиточечная божья коровка, хотя встречаются виды с двумя, 14 или ни одной точкой.

Энтомологи объясняют, что из-за повышенной влажности и большого количества зелени значительно увеличилась численность тли. В ответ активнее стали размножаться божьи коровки, которые ею питаются.

Оставаясь в поисках пищи, эти насекомые начинают мигрировать, перелетая с места на место. В конце концов, часть из них оказывается в воде — насекомые легкие, поэтому не тонут сразу, и волны выносят их на берег. Именно во время прилива происходит массовое скопление божьих коровок на побережье.

Конечно, они могут кусаться — это естественное поведение. Для насекомых одной из форм исследования мира является попытка попробовать объект. Укусы божьих коровок не представляют серьезной угрозы здоровью. Однако в отдельных случаях возможна аллергическая реакция на компоненты слюны.

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