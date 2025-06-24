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Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів і медіа з початку повномасштабного вторгнення — ІМІ

День журналіста
Фото: Unsplash

З початку повномасштабної агресії Росії проти України, за понад три роки, зафіксовано 839 злочинів проти журналістів і медіа.

Про це повідомив Інститут масової інформації (ІМІ), який веде моніторинг таких випадків від початку вторгнення.

Злочини Росії проти медіа

За травень–червень 2025 року ІМІ зафіксував три нові злочини: це були обстріли, погрози та спроба замаху на вбивство.

Зараз дивляться

У червні загинув журналіст міської газети Пульс з Кривого Рогу Владислав Волобоєв. Він був мобілізований і перебував на військовому полігоні, коли 1 червня Росія завдала ракетного удару. На момент загибелі Волобоєв лише п’ять тижнів проходив навчання.

У травні журналісти Суспільне Донбас Андрій Крамченков та Владислав Уколов стали мішенню дронової атаки РФ під час зйомки інтерв’ю в селі Родинське на Донеччині. Обоє були в захисному спорядженні з позначками Преса та не постраждали.

Крім того, журналіст проєкту Донбас.Реалії (Радіо Свобода) Сергій Горбатенко отримав погрози та зазнав переслідувань у проросійських Telegram-каналах після публікації відео до річниці окупації Бахмута.

Служба безпеки України також повідомила про запобігання замаху на журналіста Дмитра Гордона. За версією СБУ, ФСБ РФ запропонувала за вбивство $400 тисяч. До Києва був направлений агент, який мав організувати групи для виконання злочину. Зловмисники стежили за Гордоном, використовуючи автомобіль, замаскований під таксі. Вони були затримані під час підготовки до теракту.

Фігурантам інкримінують ч.1 ст. 258 КК України — Терористичний акт. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Інститут масової інформації — українська медійна організація, що з 1996 року захищає права журналістів, веде моніторинг свободи слова, документує злочини проти медіа та протидіє дезінформації. ІМІ має мережу представників у 20 регіонах України та тісно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема Репортерами без кордонів та IFEX.

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