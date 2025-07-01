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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Катували цивільних на Київщині: 9 військовослужбовцям РФ оголошено підозру

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Фото: Pexels

Служба безпеки України зібрала докази та заочно повідомила про підозру дев’ятьом військовослужбовцям РФ, причетним до катувань цивільного населення під час тимчасової окупації населених пунктів Київської області у 2022 році.

Вчиняли воєнні злочини

Головним фігурантом є полковник Азатбек Омурбеков — командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії рф.

За даними слідства, під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він особисто віддав наказ про репресії місцевих жителів для виявлення представників руху опору.

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Його підлеглий, сержант Петро Захаров ув’язнив чотирьох цивільних, яких згодом жорстоко катували.

Також СБУ встановила причетність ще семи військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії російської армії до катувань у селищі Вишеград.

Злочинці, зокрема сержант Андрій Каркін та його підлеглі, протягом двох тижнів утримували 11 мешканців у тісному погребі площею 10 м².

На підставі зібраних доказів усім дев’ятьом військовим заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають заходи щодо встановлення місця перебування злочинців та притягнення їх до міжнародної відповідальності.

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Джерело: СБУ

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