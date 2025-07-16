Бомбосховища та укриття у Запоріжжі: де сховатися у разі режиму надзвичайної ситуації

У разі оголошення повітряної тривоги чи виникнення надзвичайної ситуації необхідно знати, що варто робити жителям Запоріжжя. Першочергово потрібно заховатися у місці, де можна перечекати небезпеку.

Факти ICTV розповідають, які речі брати з собою та адреси укриттів у Запоріжжі.

Необхідні речі та де сховатися

Першочергово потрібно взяти необхідні речі, без яких точно не обійтися надалі. Серед них – документи, вода, їжа, ліки та гроші.

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Бажано заздалегідь зібрати тривожну валізу. У неї варто покласти одяг, гігієнічні засоби, сірники або запальничку, металевий посуд та інші речі, які можуть знадобитися.

Заховатися можна у бомбосховищах, наприклад, у підвалах житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, спортзалів чи інших будівель.

Адреси бомбосховищ у Запоріжжі

У Запоріжжі облаштовано короткочасні та довгочасні укриття, які забезпечують можливість безперервного перебування в них населення протягом щонайменше 48 годин.

Повний перелік адрес доступний на сайті Запорізької міської ради.

Укриття в Запоріжжі можна також знайти на інтерактивній мапі.

Куди звертатися, якщо під час загрози укриття закрите

Треба з’ясувати, чи належить це приміщення до захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів, скориставшись інформацією на сайті Запорізької міськради (при відсутності таблички з написом Укриття).

Запитати у голови ОСББ або керуючих компаній щодо можливості отримання ключів та доступу до найпростішого укриття.

Якщо не буде реакції, звернутися до контакт-центру Запоріжжя 15-80, управління з питань попередження НС та ЦЗ населення міської ради: (061) 787 57 10, 098 679 73 28 (цілодобово), районної адміністрації міської ради за територіальною належністю, або служби 102.

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