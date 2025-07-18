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Виктория Яснопольская, журналист
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Наименьшей из спасенных только 3 года: из ВОТ вернули еще одну группу детей

Повернення дітей з ТОТ

Со временно оккупированных территорий удалось спасти еще одну группу украинских детей.

Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

С ВОТ вернули еще одну группу детей

Как рассказал Ермак, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила — их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали.

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Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

Самой маленькой из спасенных всего три года, и даже она успела подвергнуться насилию из-за украинского языка.

Сейчас все эти дети в безопасности.

Андрей Ермак выразил благодарность команде Save Ukraine за профессиональную работу и помощь в спасении детей.

— Выполняем задание Президента — вернуть всех детей, — отметил глава Офиса.

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Діти-акція

Источник: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак

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