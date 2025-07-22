Повітряні сили отримали мобільні комплекси для обслуговування F-16

Повітряні сили Збройних сил України отримали перші в країні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка F-16.

Про це повідомили в ПС ЗСУ.

Мобільні системи для обслуговування F-16: характеристики

Мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка F-16 розробили, придбали та передали для Повітряних сил Збройних Сил України фонд Повернись живим за запитом Міністерства оборони України та за підтримки державної компанії Укрнафта.

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У Повітряних силах ЗСУ наголошують: в умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, ПС бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.

Тому було знайдено нестандартне рішення – спроєктовано унікальну, самостійну та ефективну екосистему, до якої увійшли:

мобільний комплекс планування місій, де проводять передпольотний брифінг льотчиків і супровід бортів у ближній зоні;

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, що прискорюють підготовку і перевірку боєприпасів, а також полегшують їхню підвіску до літака.

– Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох осіб, – розповів представник Офісу 61.

У Повітряних Силах повідомили, що для втілення проєкту в життя Укрнафта зробила внесок майже 50 млн грн.

– Ця екосистема враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал, – прокоментували у ПС ЗСУ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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