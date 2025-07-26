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Призначений для завоювання переваги у повітрі: на що здатний винищувач Су-27 та його характеристики

Су-27: що відомо про винищувач, його особливості та технічні характеристики
Фото: Depositphotos

12 березня 2024 року стало відомо про збиття російського винищувача Су-27 над Бєлгородською областю РФ. А у ніч на 26 липня 2025 року було знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ – це сталося на військовому аеродромі Армавір у Краснодарському краї РФ.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про літаки-винищувачі Су-27, їхні особливості та технічні характеристики.

Су-27: що це за літак

Су-27 (за класифікацією НАТО — Flanker) — радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління.

Зараз дивляться

Робота над проєктом створення Су-27 почалася в 1969 році в СРСР. Тоді Міністерство авіаційної промисловості потребувало нового винищувача, який міг би конкурувати з американськими та західними аналогами.

Робота над створенням Су-27 тривала понад 10 років, і невдовзі було представлено перший прототип літака. Перший політ літака відбувся 20 травня 1977 року. До речі, у проєкті брало участь багато відомих конструкторів та інженерів.

Відтоді літак продовжує вдосконалюватися та розвиватися для гарантування безпеки та ефективності в повітряному просторі.

Винищувач Cу-27

Фото: Getty Images

Су-27 має понад 25 модифікацій, створених як за часів Радянського Союзу, так і після його розпаду. До українських модернізацій літака належать:

  • Су-27УБ1М — українська модернізована версія моделі Су-27УБ;
  • Су-27УП1М — модернізована версія Су-27УП;
  • Су-27С1М — модернізована версія літака Су-27С;
  • Су-27П1М — модернізована версія винищувача Су-27П.

А щодо озброєння, то літак має 10 підвісних точок для різноманітної зброї, зокрема ракети класу повітря-повітря, бомби та протикорабельних ракет. До підвісного озброєння Су-27 належать:

  • авіаційні керовані ракети класу повітря-повітря, середньої дальності Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ;
  • радянська керована ракета класу повітря-повітря малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення Р-73;
  • керована ракета середньої дальності класу з радіолокаційною головкою самонаведення Р-77;
  • 80-міліметрова некерована авіаційна ракета, призначена для знищення техніки та живої сили противника з повітря С-8 (Б-8);
  • ракети С-13, С-25 та X-31;
  • авіаційні бомби ФАБ-250/500 М-54 та ФАБ-250/500 М62.
Винищувач Cу-27

Фото: Getty Images

Особливості Су-27

Винищувач має певні особливості, які роблять його унікальним та відрізняють від інших літаків. Наприклад, Су-27 вважається дуже маневровим літаком.

Винищувач здатний виконувати складні маневри та різкі повороти, що дозволяє йому уникнути ворожих атак та захистити свою територію.

Загалом Су-27 призначений для завоювання переваги у повітрі. Також літак застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів.

Крім того, винищувач має велику дальність польоту та може працювати на великих висотах. Його максимальна швидкість – 2 500 км/год, а максимальна дальність польоту – 3 530 км.

Ці характеристики дають змогу Су-27 виконувати завдання далеко від місця свого базування та перехоплювати ворожі літаки.

Також Су-27 має ефективну систему захисту від електронної боротьби, що дає змогу винищувачу працювати у складних умовах, де ворожа електронна боротьба може завадити роботі електронних систем літака.

Насправді Су-27 вважається одним з найпотужніших та універсальних літаків у світі, здатним виконувати різні завдання та захищати повітряний простір.

Літак має високу надійність та ефективність у виконанні завдань, що дає змогу використовувати його в бойових умовах.

Винищувач Cу-27

Фото: Getty Images

Технічні характеристики

  • Довжина – 21,9 м.
  • Ширина – 14,7 м.
  • Висота – 5,93 м.
  • Вага – 30 тис. кг.
  • Потужність – 12 500 кінських сил
  • Максимальна швидкість – 2 500 км/год.
  • Максимальна дальність польоту – 3 530 км.
  • Озброєння –  1×30-мм автоматична гармата ГШ-30-1 та 10 підвісних точок для різноманітного озброєння.
  • Базовий Су-27 оснащений парою турбореактивних двоконтурних двигунів АЛ-31Ф із форсажними камерами. Маса двигуна – 1530 кг.

Вартість нового Су-27 для військових потреб становить близько $30-40 млн. Ціна винищувача залежить від багатьох факторів: країна-виробник, рік випуску, технічний стан, модифікація та комплектація.

Вартість вживаних Су-27 також може варіюватися від $10 до 20 млн.

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