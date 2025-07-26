Винищувач Су-27УБ знищено на російському аеродромі Армавір – ГУР

У ніч із 25 на 26 липня на військовому аеродромі Армавір у Краснодарському краї Росії було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належить збройним силам РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У Росії знищено винищувач Су-27УБ: що відомо

Місцеві жителі повідомляють про відсутність зв’язку у населених пунктах поблизу аеродрому, що може свідчити про надзвичайну ситуацію та спроби її приховати.

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Аеродром Армавір використовується переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища, тож знищений літак, імовірно, виконував навчальні функції.

У ГУР зазначають, що спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає, а кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищено на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та ще два пошкоджено.

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів КАБів.

Внаслідок атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту, розповіли джерела у СБУ.

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