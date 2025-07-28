Працівники бюджетних установ в Україні мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Факти ICTV дізнавалися, що таке матеріальна допомога на оздоровлення, хто може її отримати та як це зробити у 2025 році.

Що відомо про виплату

Матеріальна допомога на оздоровлення – це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Ці виплати також називають оздоровчими. Допомога на оздоровлення є систематичною виплатою й може надаватися всім працівникам без виключення.

Матеріальна допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці, тому цю виплату можна прирівняти до заробітної плати. Відповідно, на допомогу на оздоровлення нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Єдиного документа, який описує та регулює умови виплати допомоги на оздоровлення, немає. Тому, щоб дізнатися, чи передбачена вам ця виплата, потрібно звертатися до нормативної бази, передбаченої для різних категорій працівників.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення 2025

Оздоровчі виплати надають у межах встановленого в установі фонду оплати праці. Їх планують заздалегідь та обовʼязково закладають у кошторис.

Для більшості працівників бюджетних установ допомога виплачується в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Якщо працівник відпрацював неповний робочий час – розмір допомоги буде пропорційний відпрацьованому часу.

Проте у держслужбовців, службовців ОМС оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Як отримати оздоровчі виплати

Щоб отримати свою матеріальну допомогу на оздоровлення, потрібно спершу взяти щорічну відпустку або її частину. Це головна умова отримання гарантованої виплати.

Наприклад, державним службовцям допомогу на оздоровлення надають до щорічної основної відпустки. У разі виходу працівника в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною допомога на оздоровлення не надається.

– Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, вам необхідно написати дві заяви: на щорічну відпустку та на отримання матеріальної допомоги.

Крім того, якщо допомогу на оздоровлення вам виплачують за рішенням керівника та за наявності економії фонду оплати праці, то ви маєте право написати заяву на її отримання в будь-який період.

