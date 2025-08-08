Повертатися додому чи залишатися: як змінюються настрої українців у ЄС

У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).

Як змінюються настрої українських мігрантів у ЄС

У квітні 2025 року Gradus Research провів другу хвилю дослідження про фактори, що впливають на рішення українців повертатися додому з Європейського Союзу чи залишатися там.

Як і перша хвиля дослідження, результати були презентовані в межах Ukraine Recovery Conference (URC) 2025.

– Це свідчить не стільки про однозначне зростання готовності до повернення, скільки про присутнє емоційне прагнення повернутись – попри те, що раціональні стримувальні фактори досі переважають, – йдеться у повідомленні.

Що саме впливає на рішення

Минулого року Gradus Research вперше проаналізували чинники, що впливають на вибір українців за кордоном: повертатися додому чи залишатися в країнах тимчасового прихистку.

Усі фактори було згруповано у дві великі категорії – ті, що стимулюють повернення (push factors), і ті, що його стримують (pull factors).

Що спонукає повернутися в Україну

До основних стимулів повернення належать емоційна ностальгія за Україною, уявлення про вищу якість життя вдома, складнощі адаптації в новому середовищі та очікування підтримки у знайомому соціальному контексті.

Найсильніше на рішення повернутися впливають саме емоційна прив’язаність і віра в те, що життя в Україні може бути кращим.

Люди не просто сумують за домом – вони втомились від напруги адаптації, йдеться у результатах опитування.

Чому українці залишаються за кордоном

Рішення залишатися найчастіше пов’язане з відчуттям більшої стабільності за кордоном: вищою якістю життя, безпечнішим середовищем, ширшими перспективами для себе і дітей, а також страхом перед складними умовами повернення.

У порівнянні з попереднім вимірюванням, фіксується зростання сили мотивувальних факторів і певне зниження стримулювальних. Це свідчить про конфлікт мотивацій – люди хочуть додому, але не бачать умов.

Загальний індекс знизився, що говорить про посилення позицій ЄС як місця довгострокового проживання.

Варто враховувати, що на оцінку можливості повернення та часові горизонти таких рішень впливає інформаційний контекст.

У період проведення опитування у квітні 2025 року звучали оновлені сигнали про можливі переговори та низка публічних проукраїнських заяв від лідера США, що могло тимчасово зміцнити очікування позитивних змін.

– Це вже друга хвиля нашого дослідження щодо факторів повернення українців з ЄС. Ми продовжуємо стежити за настроями мігрантів, адже це складна та динамічна тема, яка потребує регулярного аналізу в умовах постійної зміни обставин – як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, намір повернення коливається в залежності від контексту.

Емоційне бажання повертатися є, проте стримувальні фактори досі переважають. У 2025 році головною причиною неповернення стала саме вища якість життя за кордоном, тоді як торік провідним стримувальним фактором була безпека. Подібні дослідження допомагають краще зрозуміти, що саме впливає на ухвалення рішень про повернення, і як ці фактори змінюються з часом, – зазначила соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.

