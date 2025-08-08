Возвращаться домой или оставаться: как меняются настроения украинцев в ЕС

В 2025 году доля тех, кто хочет вернуться в Украину, выросла до 64%, по сравнению с 55% в прошлом году. Однако этот показатель все еще ниже, чем в 2023 году (75%).

Как меняются настроения украинских мигрантов в ЕС

В апреле 2025 года Gradus Research провел вторую волну исследования о факторах, влияющих на решение украинцев возвращаться домой из Европейского Союза или оставаться там.

Как и первая волна исследования, результаты были представлены в рамках Ukraine Recovery Conference (URC) 2025.

— Это свидетельствует не столько об однозначном росте готовности к возвращению, сколько о присутствующем эмоциональном стремлении вернуться — несмотря на то, что рациональные сдерживающие факторы до сих пор преобладают, — говорится в сообщении.

Что именно влияет на решение

В прошлом году Gradus Research впервые проанализировали факторы, влияющие на выбор украинцев за границей: возвращаться домой или оставаться в странах временного убежища.

Все факторы были сгруппированы в две большие категории — те, которые стимулируют возвращение (push factors), и сдерживающие его (pull factors).

Что побуждает вернуться в Украину

К основным стимулам возвращения относятся эмоциональная ностальгия по Украине, представление о более высоком качестве жизни дома, сложности адаптации в новой среде и ожидание поддержки в знакомом социальном контексте.

Сильнее всего на решение вернуться влияют именно эмоциональная привязанность и вера в то, что жизнь в Украине может быть лучше.

Люди не просто скучают по дому — они устали от напряжения адаптации, говорится в результатах опроса.

Почему украинцы остаются за границей

Решение остаться чаще всего связано с ощущением большей стабильности за границей: более высоким качеством жизни, безопасной средой, широкими перспективами для себя и детей, а также страхом перед сложными условиями возвращения.

По сравнению с предыдущим измерением, фиксируется рост силы мотивационных факторов и определенное снижение сдерживающих. Это свидетельствует о конфликте мотиваций — люди хотят домой, но не видят условий.

Общий индекс снизился, что говорит об усилении позиций ЕС как места долгосрочного проживания.

Стоит учитывать, что на оценку возможности возвращения и временные горизонты таких решений влияет информационный контекст.

В период проведения опроса в апреле 2025 года звучали обновленные сигналы о возможных переговорах и ряд публичных проукраинских заявлений от лидера США, что могло временно укрепить ожидания положительных изменений.

— Это уже вторая волна нашего исследования о факторах возвращения украинцев из ЕС. Мы продолжаем следить за настроениями мигрантов, ведь это сложная и динамичная тема, которая требует регулярного анализа в условиях постоянного изменения обстоятельств — как в Украине, так и за границей. В частности, намерение вернуться колеблется в зависимости от контекста.

Эмоциональное желание возвращаться есть, однако сдерживающие факторы по-прежнему преобладают. В 2025 году главной причиной невозврата стало именно более высокое качество жизни за границей, тогда как в прошлом году ведущим сдерживающим фактором была безопасность. Подобные исследования помогают лучше понять, что именно влияет на принятие решений о возвращении, и как эти факторы меняются со временем, — отметила социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Целевая аудитория опроса: украинские мигранты в странах ЕС в возрасте от 18 лет. Период проведения поля: 13-30 апреля 2025 года. Размер выборки: 1452 респондента.

