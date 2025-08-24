Як вибрати дитячий садок: п’ять порад від експерта

Головне Садок має поважати індивідуальність дитини і забезпечувати демократичне ставлення вихователів.

Важливо, щоб у садку розвивали емоційний інтелект за допомогою ігор, казок і без покарань.

Меню, простір і атмосфера повинні відповідати сучасним стандартам та сприяти формуванню української ідентичності.

“Садок повинен бути поруч із домом або роботою” – ось і все, що цікавило більшість українських батьків 20 років тому. Сьогодні мами і тата набагато вимогливіші у виборі дошкільного закладу для дитини.

На що варто звернути увагу, якщо ви шукаєте ідеальний садок для вашого малюка, розповідає Юлія Кічила – власниця мережі дитячих садків, психолог, учасниця популярного телешоу Супермама, а також мама шестирічної Аліси.

Як вибрати дитячий садок: поради психолога

За словами Юлії, серед важливих критеріїв вибору садка – зручне розташування – вже давно не на першому місці.

Більшість батьків готові жертвувати власним часом і комфортом, щодня завозячи дитину з одного району міста в інший, якщо хороший садок розташований далеко від дому.

Від дошкільного закладу сучасні батьки очікують іншого. Їх більше цікавлять питання: чи буде малюкові добре в садку, чи знайде він друзів, чи полюбить вихователів, чи сподобається йому меню.

Щоб не помилитися з вибором, експерт рекомендує батькам знайти відповіді на п’ять питань.

1.Чи сприймають вихователі вашу дитину як особистість? Важливо знайти садок, де вашу дитину чутимуть і розумітимуть. Звичайно, в приватних садочках ставлення до дітей більш демократичне. Наприклад, якщо малюк відмовляється їсти сирники – йому запропонують іншу страву.

У державній установі дитина залишиться без сніданку або, в гіршому випадку, її змусять з’їсти те, що на тарілці. І це не турбота, а насильство.

Перше правило індивідуального підходу у вихованні – не змушувати. Дитина повинна розуміти, що у неї є право вибору. Щоб знайти садок із вихователями, які поважають думку дітей, просіть друзів і знайомих ділитися реальними відгуками.

2.Чи розвивають в садку емоційний інтелект? Емоційний інтелект – це здатність малюка розуміти власні почуття і вміти ними керувати.

Якщо вихователі дитячого садка “прокачають” емоційний інтелект вашої дитини, вона легко адаптується в школі, швидко знайде друзів і досягне успіхів у навчанні.

Як зрозуміти, чи працюють в дитячому садку над розвитком емоційного інтелекту? Передовсім поцікавитися методиками, які використовують вихователі.

У їхньому навчальному арсеналі повинні бути ігри з розпізнавання емоцій, казки з розбором дій персонажів. Поцікавтеся, як в садку заведено вирішувати конфлікти між дітьми.

Чудово, якщо вихователь не карає, а пояснює дитині наслідки її поведінки та пропонує варіанти вирішення.

Прекрасний шанс побачити, яка атмосфера панує в садку – день відкритих дверей. Відвідайте садок, який вам сподобався, разом із дитиною. Так ви зрозумієте, чи достатньо уваги педагоги приділяють розвитку емоційного інтелекту дітей.

3.Чим буде харчуватися малюк? Хоча в Україні й відбулася реформа дитячого харчування, насправді меню багатьох садків досі не відповідає рекомендованим стандартам.

Обираючи садок, не соромтеся ставити питання про харчування. Попросіть адміністрацію показати реальне меню. Поцікавтеся, який вигляд мають страви. Якщо вони не викликають апетиту у вас, хіба захоче їх їсти малюк?

– Особисто я вважаю що, якщо дитина отримує в садку одноманітну їжу, це закладає неправильний харчовий патерн на все життя, – каже експерт.

4. Де буде проводити час ваша дитина? Дитячий садок на кілька років стане для вашого малюка другим домом, тому простір закладу, в якому він перебуватиме більшу частину дня, повинен бути сучасним і функціональним.

Отже, основна порада для батьків – садок повинен бути позитивним. Світлі приміщення, свіжі меблі, зони для різних видів діяльності та відпочинку. Чистота і порядок – це основа.

Якщо вам дитячий садок сподобався зовні, не обов’язково чекати дня відкритих дверей – відвідайте заклад і попросіть адміністратора зробити невелику екскурсію. Оцініть не тільки вигляд кімнат, але і те, наскільки добре простір адаптований для дитячих потреб.

5.Чи формують у садку українську ідентичність? Після 2022 року місія садків стала іншою: вони стали простором для формування української ідентичності.

Перші емоційні зв’язки з Батьківщиною виникають саме в дитячому садку, де розмовляють рідною мовою, співають українських пісень, готують українські страви.

Якщо це важливо і для вас, шукайте дитячий садок, який виховує дітей за допомогою образів, символів, традицій і звичок, які роблять українця українцем.

