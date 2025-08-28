Вибухи у Слов’янську пролунали вночі 28 серпня, коли ворог атакував місто Іскандерами.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибухи в Слов’янську 28 серпня: що відомо

Два потужні вибухи в Слов’янську пролунали близько 03:00.

Перше влучання прийшлося по вулиці Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю Україна.

Друге влучання зафіксовано по провулку Андріївському.

Внаслідок російської атаки пошкоджено та зруйновано 35 багатоповерхових будинків, два приватні будинки, шість автівок, заклад освіти та вісім інфраструктурних об’єктів.

Наразі відомо про четверо поранених.

Триває ліквідація наслідків російського удару по Слов’янську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

