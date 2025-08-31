Російське видання Просвещение, яке друкує державні підручники, додало до календаря освітніх подій день “возз’єднання з РФ” окупованих українських територій – 30 вересня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Нові пропагандистські дні

Так, до календаря потрапив День працівника органів безпеки (20 грудня) і до нього розробили низку ідеологічно орієнтованих заходів. Російським освітянам рекомендують цей день відзначати у школах.

Серед рекомендованих “свят” є і День чекиста, “День возз’єднання з РФ” окупованих українських територій (30 вересня), а також ювілей пропагандиста та режисера Микити Михалкова (21 жовтня 2025 року).

Раніше уряд Російської Федерації затвердив 37 пісень, рекомендованих закладам освіти для так званого духовно-морального виховання учнів: до нього увійшли твори сучасних російських виконавців, які романтизують війну проти України і прославляють російських військових – воєнних злочинців.

Як зазначають у ЦПД, Росія докладає усіх зусиль, щоб від дошкільних до вищих закладів виховувати дітей лояльними до влади та готовими воювати. Кремль мілітаризує та жорстко контролює всі аспекти освіти у РФ.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Міністерство закордонних справ України вважає, що таке рішення є фактичним зізнанням у злочині.

З 1 вересня у Росії національний месенджер Max стане обов’язковим для смартфонів та планшетів.

