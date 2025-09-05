СБУ спільно з прокуратурою викрили масштабну схему легалізації злочинних прибутків. Впродовж 2023-2025 років фігуранти відмили понад 1,5 млрд грн – більшість грошей були вкрадені з держбюджету.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Конвертаційний центр на 1,5 млрд грн: хто причетний

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвокатської діяльності організував так званий конвертаційний центр.

Колишній високопосадовець до оборудки залучив ще чотирьох спільників: двоє бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Основними клієнтами конвертаційного центру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і хотіли заволодіти державними грошима.

Ділки, щоб заплутати сліди своїх фінансових операцій, створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких існували лише на папері. Фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали “тіньову” документацію.

Правоохоронці під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявили готівку, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи.

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планують оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ провела затримання у Києві та Київській області за сприяння Держподаткової служби, Державної служби фінмоніторингу та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

