На фронті загинув наш колега Денис “Бес” Пономаренко, що працював у Starlight Media оператором.

Трагедія сталася 7 вересня на Харківщині. Денис загинув, виконуючи бойове завдання.

Загинув Денис “Бес” Пономаренко – що відомо

Денис працював у медіахолдингу з 2009 до 2021 року. Він був не лише оператором, а й постановником, долучившись до створення багатьох популярних проєктів.

Серед них – Битва екстрасенсів, Х-фактор, Україна має талант, Танцюють всі, Феномен, КУБ, Детектор брехні, Серця трьох, Крот, Слідство ведуть екстрасенси та інші.

У лютому 2022 року, з перших днів повномасштабного вторгнення, Денис Пономаренко добровільно став до лав Збройних сил України. Він очолив мінометний розрахунок і за час служби отримав дві відзнаки.

У нього залишилися син і дружина – Інна Зикова, редакторка проєктів Супермама та Кохання на виживання.

У Starlight Media зазначили, що смерть колеги стала болючою втратою для всієї команди.

– Ми висловлюємо найглибші співчуття нашій Інні, усім близьким та друзям воїна і колеги. Вічна пам’ять нашому захиснику, — йдеться у зверненні компанії.

Про час і місце поховання буде повідомлено окремо. Підтримати родину можна за номером картки: 4441111147282085.

