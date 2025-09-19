У зв’язку з проведенням продуктових ярмарків 20 та 21 вересня у Києві змінюють рух громадського транспорту, це стосуватиметься певних маршрутів автобусів та тролейбусів.

Про це повідомляє комунальне підприємство Київпастранс.

Зміни руху громадського транспорту Києва 20-21 вересня: що відомо

Протягом наступних двох днів, 20 та 21 вересня, у Києві проходитимуть традиційні продуктові ярмарки.

Через це дороги тимчасово перекриють, а рух громадського транспорту буде організовано за оновленими маршрутами.

У суботу, 20 вересня, автобуси і тролейбуси курсуватимуть так:

Автобус № 33 : вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України.

: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України. Автобус № 39 змінить маршрут у напрямку Лисогірського провулку: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною).

змінить маршрут у напрямку Лисогірського провулку: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною). Автобус № 63 курсуватиме від станції метро Червоний Хутір до вул. Кубанської України.

курсуватиме від станції метро Червоний Хутір до вул. Кубанської України. Автобус № 81 рухатиметься за маршрутом, що включає вул. Академіка Кухаря, вул. Кіото та вул. Кубанської України.

рухатиметься за маршрутом, що включає вул. Академіка Кухаря, вул. Кіото та вул. Кубанської України. Автобус № 101 рушатиме від станції метро Почайна до просп. Червоної Калини, потім прямуватиме по вул. Рональда Рейгана і вул. Миколи Закревського.

рушатиме від станції метро Почайна до просп. Червоної Калини, потім прямуватиме по вул. Рональда Рейгана і вул. Миколи Закревського. Тролейбус № 34 курсуватиме від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

21 вересня зміняться маршрути автобусів №№ 31, 110 та 112:

Автобус № 31 курсуватиме від станції метро Політехнічний інститут до вул. Татарської.

курсуватиме від станції метро Політехнічний інститут до вул. Татарської. Автобуси №№ 110 та 112 будуть рухатися від станції метро Площа Українських Героїв та станції метро Лук’янівська до вул. Райдужної, з подальшим рухом по вул. Івана Микитенка та вул. Сірожупанників.

Пасажирів закликають бути уважними та планувати свої поїздки заздалегідь.

