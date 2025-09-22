У Києві заплановано щоденне перекриття Хрещатика на час загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00.

Про це на своєму Telergam-каналі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Перекриття Хрещатика щодня о 09:00: що відомо

– До кінця тижня ми почнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження, – йдеться в повідомленні Ткаченка.

За словами голови КМВА, відповідні вказівки будуть надані патрульній поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, відповідальним за комунікації в громаді.

– Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя, – додав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що в Україні хвилина мовчання була введена відповідно до указу Президента №143/2022 від 16 березня 2022 року.

У документі йдеться, що така традиція введена для вшанування світлої пам’яті всіх загиблих через збройну агресію Російської Федерації проти України.

Згідно з указом, щодня о 09:00 проводиться хвилина мовчання. Вона оголошується в засобах масової інформації, незалежно від їхньої форми власності, в навчальних закладах, а також забезпечується органами державної влади та місцевого самоврядування.

Джерело: Тимур Ткаченко

