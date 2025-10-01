Зеленський: Україна готова до відкриття першого кластера переговорів з ЄС
Україна повністю готова до відкриття першого кластера Основи у переговорах про членство в Європейському Союзі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської ради.
Зеленський про переговори для вступу України в ЄС
– Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. Ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно, – наголосив глава держави.
За його словами, Україна повністю готові до відкриття першого кластера Основи у переговорах щодо членства в Європейському Союзі.
Президент наголосив, що Україні потрібен реальний прогрес у цьому питанні.
– І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому, – звернув увагу він.
Як вважає Зеленський, Європа має дотримуватися обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання. Україна розраховує на результати, наголосив президент.