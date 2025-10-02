У четвер, 2 жовтня, в Одесі та області оголошено День жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю 10 людей через негоду.

День жалоби в Одесі 2 жовтня

У День жалоби в Одесі державні прапори на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області приспущені, а розважальні заходи обмежені.

Очільник Одеської війської адміністрації Олег Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок негоди.

– Ми втратили найдорожче — людські життя. Це невимовний біль і чорна сторінка для всієї Одещини. Оголосив 2 жовтня Днем жалоби. Державні прапори приспущені, розважальні заходи обмежені. Ми разом у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким, – написав глава ОВА.

На Одещині внаслідок негоди загинуло 10 людей, серед яких п’ятеро членів однієї родини. Врятовано понад 380 осіб. Станом на ранок 2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи.

Нагадаємо, що 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Це призвело до масштабних підтоплень та значних руйнувань міської інфраструктури.

У різних районах міста постраждали 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки. Найбільшої шкоди стихія завдала Київському району Одеси.

