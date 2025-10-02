2 жовтня оголошено День жалоби в Одесі за загиблими під час негоди
У четвер, 2 жовтня, в Одесі та області оголошено День жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю 10 людей через негоду.
День жалоби в Одесі 2 жовтня
У День жалоби в Одесі державні прапори на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області приспущені, а розважальні заходи обмежені.
Очільник Одеської війської адміністрації Олег Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок негоди.
– Ми втратили найдорожче — людські життя. Це невимовний біль і чорна сторінка для всієї Одещини. Оголосив 2 жовтня Днем жалоби. Державні прапори приспущені, розважальні заходи обмежені. Ми разом у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким, – написав глава ОВА.
На Одещині внаслідок негоди загинуло 10 людей, серед яких п’ятеро членів однієї родини. Врятовано понад 380 осіб. Станом на ранок 2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи.
Нагадаємо, що 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Це призвело до масштабних підтоплень та значних руйнувань міської інфраструктури.
У різних районах міста постраждали 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки. Найбільшої шкоди стихія завдала Київському району Одеси.