Негода 30 вересня в Одесі призвела до масштабних підтоплень та значних руйнувань міської інфраструктури. За попередньою інформацією, у різних районах міста постраждали 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Злива в Одесі 30 вересня: наслідки

Найбільшої шкоди стихія завдала Київському району, де підтоплено 185 приватних осель та 200 багатоповерхівок. Крім того, значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі.

Зараз дивляться

Оперативні штаби зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше повідомлень надійшло з Київського району міста – 465.

Комунальні підприємства працюють у посиленому режимі. Триває оцінення збитків і ліквідація наслідків негоди.

– Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких, – сказав Труханов.

Міський голова заявив, що на кожну родину, яка втратила рідних, із бюджету міста виділять по 100 тис. грн.

Нагадаємо, 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Це призвело до підтоплення вулиць і пошкодження комунальної інфраструктури. Внаслідок негоди загинуло дев’ять людей, серед них одна дитина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.