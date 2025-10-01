Майже двомісячна норма опадів випала в Одесі протягом семи годин. Це призвело до підтоплення вулиць і пошкодження комунальної інфраструктури. На жаль, загинуло 9 людей, серед них одна дитина. Зранку знайшли тіло дівчини, яку шукали від учора.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Наслідки негоди в Одесі

Через сильні зливи сталися аварії на трубопроводах і підтопило дві каналізаційні насосні станції.

Один з об’єктів в районі Пересипі втратив електроживлення – там зараз працюють фахівці ДТЕК. Станцію і генератори затопило потужним потоком води, через що насосне обладнання поки не працює.

Також через підтоплення зливовими стоками зупинила роботу каналізаційна станції в районі Чубаївки.

– Наші фахівці разом з енергетиками наразі вживають заходів для відновлення енергопостачання та роботи насосного обладнання, – підкреслили в міськраді.

Як повідомляє місцеве видання Думська, вчора надвечір приблизно о 18:00 в районі вулиць Рибальської, Художника Федорова, провулку Адольфа Лози під час сильної зливи зникла 23-річна дівчина.

Також через сильну зливу в Одесі повністю затопило один із притулків для тварин у Райдужному. Вночі волонтери притулку розпочали термінову евакуацію котів.

Вони звернулися до небайдужих одеситів із закликом допомогти, адже тваринам потрібен тимчасовий прихисток. Також треба транспорт для перевезення, допомога у відкачуванні води та розчищенні приміщення притулку.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники працювали всю ніч – евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель в Одесі та Одеському районі.

На жаль, внаслідок сильних злив загинуло дев’ять людей, з яких одна дитина. Всю ніч шукали зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку.

Всього врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Рятувальні роботи тривають.

