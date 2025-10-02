В четверг, 2 октября, в Одессе и области объявлен День траура в связи с трагической гибелью 10 человек из-за непогоды.

День траура в Одессе 2 октября

В День траура в Одессе и области государственные флаги на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций приспущены, а развлекательные мероприятия ограничены.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате непогоды.

— Мы потеряли самое дорогое — человеческие жизни. Это невыразимая боль и черная страница для всей Одесской области. Объявил 2 октября Днем траура. Государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия ограничены. Мы вместе в скорби. Искренние соболезнования родным и близким, — написал глава ОВА.

В Одесской области в результате непогоды погибли 10 человек, среди которых пятеро членов одной семьи. По состоянию на утро 2 октября спасатели завершили поисковые работы.

Напомним, что 30 сентября в течение семи часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Это привело к масштабным подтоплениям и значительным разрушениям городской инфраструктуры.

В разных районах города пострадали 286 частных и 384 многоквартирных дома. Наибольший ущерб стихия нанесла Киевскому району Одессы.

