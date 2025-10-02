Російська Федерація навмисно вручну знеструмила Запорізьку атомну електростанцію.

МЗС України про знеструмлення Запорізької АЕС

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія вручну відключила окуповану Запорізьку АЕС, оскільки готується знову під’єднати станцію до своєї енергосистеми.

– Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією – без належного охолодження, відповідних ліцензій та наглядових процедур, – зазначив глава МЗС.

На його думку, це безвідповідальний крок, зроблений лише для демонстрування контролю російського диктатора Володимира Путіна. Сибіга переконаний, що безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів.

Глава МЗС України припустив, що Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр, адже кожен крок Росії – це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи.

Він вважає, що нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, який виник внаслідок російського удару по підстанції у Славутичі, ще раз продемонстрував, що Росія використовує ядерну безпеку як зброю.

Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ і партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, тимчасове припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та відновлення незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС.

