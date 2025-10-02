Российская Федерация намеренно вручную обесточила Запорожскую атомную электростанцию.

МИД Украины об обесточивании Запорожской АЭС

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия вручную отключила оккупированную Запорожскую АЭС, поскольку готовится снова подключить станцию к своей энергосистеме.

— Следующий шаг России будет еще более опасным: запуск реактора под оккупацией — без надлежащего охлаждения, соответствующих лицензий и надзорных процедур, — отметил глава МИД.

По его мнению, это безответственный шаг, сделанный только для демонстрации контроля российского диктатора Владимира Путина. Сибига убежден, что безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.

Глава МИД Украины предположил, что Запорожскую АЭС нужно рассматривать как военный маневр, ведь каждый шаг России — это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе.

Он считает, что недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, возникший в результате российского удара по подстанции в Славутиче, еще раз продемонстрировал, что Россия использует ядерную безопасность как оружие.

Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временное прекращение огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и восстановление независимых внешних источников питания к Запорожской АЭС.

