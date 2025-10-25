Перші зі 150 шведських багатоцільових винищувачів Gripen для України мають зʼявитися наступного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 жовтня.

Зеленський про літаки Gripen для України

– Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання. Його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen. І це хороший вибір, – сказав глава держави.

За його словами, Україна розраховує отримати 150 багатоцільових винищувачів Gripen, а перші постачання літаків мають відбутися наступного року.

На думку президента України, Gripen – це частина гарантій безпеки, адже за наявності таких винищувачів Повітряні сили ЗСУ матимуть можливість повноцінно захистити небо.

Глава держави звернув увагу, що раніше ще не було такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України.

Володимир Зеленський переконаний, що це історичне досягнення. Він наголосив, що українська сторона працюватиме для повної реалізації домовленостей.

