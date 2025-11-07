Багато родин в Україні покладаються на дрова як основне джерело тепла. Для них підготовка палива це частина сезонної роботи, без якої важко пережити зиму.

Втім, спосіб, яким люди забезпечують себе дровами, може суттєво різнитися. Одні купують їх у постачальників, інші вирішують заготовляти самостійно. Проте саме останній варіант часто стає причиною проблем, адже робота в лісі має свої юридичні обмеження.

Які дрова можна брати в лісі щоб не отримати штраф, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Які дрова можна брати в лісі

У Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства розповіли, які дрова можна брати в лісі законно. В управлінні наголошують, що самовільна рубка дерев у лісі, навіть якщо це сухостій або повалене дерево, — заборонена.

Для законної заготівлі потрібен лісорубний квиток, який видається не всім, а лише підприємствам або організаціям, що мають статус постійних лісокористувачів. Саме вони здійснюють очищення лісу, прибирають повалені дерева й доглядають за територією.

Що таке лісорубний квиток і для чого він потрібен

Цей документ фактично виконує роль дозволу. У ньому зазначено, скільки дерев дозволено заготовити, у які строки це можна робити, коли вивозити деревину та як контролювати відновлення лісу. Крім того, лісорубний квиток є основою для обліку плати за використання природних ресурсів.

Без нього лісозаготівля вважається незаконною, і навіть кілька зрізаних сухих гілок можуть стати підставою для штрафу згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які дрова можна збирати легально

Звичайним громадянам дозволяється лише мінімальне використання лісових залишків, яке не шкодить екосистемі. До цього належить:

хвоя;

дрібні гілочки;

опале листя;

кора, що відшарувалася сама;

дрібні рештки після вітровалів чи офіційних робіт.

Чи можна збирати сухостій в лісі на дрова

Існує поширена думка, що взяти з лісу старе або гниле дерево — не проблема, бо “воно все одно нікому не потрібно”. Такий підхід хибний. По-перше, робота з деревиною вимагає навичок та спеціального обладнання, адже це небезпечна діяльність. По-друге, під виглядом збору сушняку недобросовісні люди іноді вирубують здорові дерева, чим завдають значної шкоди природі.

Штрафи та відповідальність

За самовільну заготівлю дров передбачено штрафи, а в окремих випадках — навіть кримінальну відповідальність. Якщо завдані збитки великі, можуть конфіскувати техніку або інструменти, якими здійснювалася рубка.

Як діяти законно

Найнадійніший спосіб забезпечити себе дровами — придбати їх офіційно. Державні спеціалізовані господарські підприємства та перевірені постачальники пропонують деревину з документами, що підтверджують її законне походження. Це гарантує не лише спокій за власну безпеку, а й підтримку екологічної рівноваги. Ціни на дрова можна подивитися тут.

Отже, щоб не мати проблем із законом і не шкодити природі, варто діяти офіційно. Ліси — не просто джерело дров, а складна жива система, і кожен, хто бере участь у їх використанні, має робити це відповідально.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.