Через постійні удари по критичній інфраструктурі багато міських жителів, які мають будинки або дачі в селах, змушені тимчасово переїжджати туди. Для багатьох це — єдина можливість пережити холодний сезон у теплому будинку, де можна підтримувати опалення навіть без електрики. А щоб такий будинок був придатним для життя, необхідно завчасно запастися дровами.

Але заготовляти деревину можна не будь-де — існують чіткі правила, щоб уникнути штрафів і проблем із законом.

Як легально заготовити дрова та уникнути проблем із законом, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Де в Україні можна легально заготовляти дрова

Щоб дізнатися, де легально брати дрова для опалення, потрібно перейти на офіційний сайт ДроваЄ. На цьому порталі достатньо ввести свою домашню адресу або просто знайти своє місце на карті.

Після цього на карті з’являться точки продажу дров, де вказані:

адреси лісгоспів або їхніх складів;

контактні телефони;

наявність дров і вид деревини.

Обравши найближчу точку, можна напряму зв’язатися з підприємством і офіційно придбати дрова за документами.

Про те, скільки коштують дрова та як їх придбати, читайте тут.

Як законно заготовити дрова

Найзручніший спосіб законної заготівлі дров в Україні, — замовити їх через онлайн-сервіс ДроваЄ, створений Державним агентством лісових ресурсів. Платформа працює як інтернет-магазин, тож користувач авторизується через BankID, обирає потрібний обсяг (до 15 кубометрів на особу за сезон) і сплачує замовлення.

Переваги очевидні, а головне – це офіційне походження деревини, прозорі ціни та відсутність ризику придбати незаконно зрубане паливо.

Тим, хто віддає перевагу особистому спілкуванню, можна звернутися до найближчої філії державного підприємства Ліси України. Для купівлі потрібно подати заяву разом із копіями паспорта та коду, отримати рахунок, оплатити його і забрати готові дрова.

Усі легально придбані дрова повинні мати бирку та документи — чек або накладну. Їх варто зберігати на випадок перевірки.

Де в Україні можна легально заготовляти дрова для опалення самостійно

Рубати дерева без дозволу — навіть сухі чи повалені — заборонено. Це стосується всіх територій, окрім приватних ділянок.

Ліси, лісосмуги та інші зелені зони належать державі або комунальним підприємствам, і будь-яке втручання без офіційного дозволу вважається порушенням.

В Україні є спеціально визначені ділянки, де можна заготовляти деревину самостійно, але тільки після звернення до лісгоспу та отримання лісорубного квитка. У ньому зазначено обсяг і породу дерев, які дозволено рубати. Замовити лісорубний квиток можна тут.

Які штрафи за незаконну вирубку

Самовільне рубання дерев карається законом. Відповідно до статті 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, громадяни можуть отримати штраф від 510 до 1700 гривень із конфіскацією деревини.

Для посадових осіб суми більші — від 2550 до 5100 гривень.

Якщо ж дії завдали значної шкоди (понад 20 неоподатковуваних мінімумів), настає кримінальна відповідальність. За статтею 246 Кримінального кодексу України передбачено штрафи до 34 тисяч гривень, а у тяжких випадках — обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Навіть збирання сухостою або повалених дерев без дозволу вважається незаконним. Тому, щоб не мати клопоту, краще користуватися офіційними каналами та зберігати всі документи на придбану деревину.

Читайте також Яка відповідальність за зберігання дров без документів в Україні

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.