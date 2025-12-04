Напередодні Нового року жителі України прагнуть прикрасити не тільки свої оселі, а й транспортні засоби.

Факти ICTV дізнавалися, чи передбачено штраф за гірлянду на авто.

Який штраф за гірлянду на авто

Для того, щоб дізнатися, чи є штраф за гірлянду на авто в Україні та яку відповідальність передбачено, ми зателефонували до Департаменту патрульної поліції. На гарячій лінії нам відповіли, що використання гірлянд є порушенням Правил дорожнього руху, а саме розділу 31.

Зараз дивляться

У цьому розділі зазначено, що технічний стан транспортних засобів повинен відповідати суворим вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища. Ці вимоги закріплені в правилах технічної експлуатації та інструкції виробників. У пункті 31.4.3 ПДР є вимоги до освітлювальних приладів транспортних засобів.

Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо:

кількість, тип, колір, розміщення та режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;

є порушення регулювання фар або не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;

на світлових приладах немає розсіювачів або використовується розсіювач лампи, що не відповідає типу даного світлового приладу;

на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їхню прозорість чи світлопропускання.

У примітках ПДР зазначається, що дозволяється встановлення на автомобілях одного або двох задніх протитуманних ліхтарів червоного кольору. Крім того, на легковому автомобілі дозволяється встановлювати один або два немиготливі сигнали гальмування червоного кольору.

– За прикрашання транспортного засобу гірляндами, доведеться заплатити штраф. Сума штрафу за гірлянду на авто становить 340 грн, – повідомили на гарячій лінії.

Згідно з чинним законодавством, установлення та використання на транспортних засобах спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, не призначених для цих видів транспорту, суворо заборонені.

Штраф за використання світлових сигналів швидкої допомоги та поліції

У статті 122.5 КУпАП зазначено, що в разі порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв передбачено відповідальність:

Накладення штрафу. Винна особа буде притягнута до адміністративної відповідальності та зобов’язана сплатити штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 8 500 грн ).

). Конфіскація пристроїв. Усі незаконно встановлені спеціальні світлові або звукові сигнальні пристрої будуть конфісковані правоохоронними органами.

Для чіткішого розуміння, які пристрої підпадають під визначення спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, варто звернути увагу на такі пояснення:

Спеціальні світлові сигнальні пристрої – це світлові прилади, які характеризуються змінною частотою світлових імпульсів. Такі пристрої дозволено встановлювати виключно на оперативні або спеціальні транспортні засоби (наприклад, машини швидкої допомоги, пожежні автомобілі, поліцейські машини).

Спеціальні звукові сигнальні пристрої – це звукові прилади, які характеризуються змінною основною частотою (виняток становить охоронна сигналізація). Використання таких пристроїв також обмежене оперативними транспортними засобами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.