Проходячи вулицями, іноді можна зустріти так звані лежачі на боці, перекошені стулки розпашних воріт. Це прямий наслідок неправильно обраної конструкції з точки зору такого параметра, як вітрове навантаження.

Насправді, розпашні ворота – грамотний вибір, як для власних приватних домоволодінь, так і для комерційної нерухомості, просто моделі і матеріали потрібно підбирати правильно.

Оптимальним рішенням в цьому випадку,перед тим як купити в’їзну систему, бачиться залучення професіоналів для проведення розрахунків і визначення технічних параметрів розпашних воріт. Однак і самому майбутньому власнику не зайвим буде знати деякі моменти. Нижче в статті ми поговоримо про розрахунки, помилки і рекомендації досвідчених монтажників.

Як розраховують вітрове навантаження

Існує такий документ – СП 20.13330.2016 Навантаження і впливи. Саме він лягає в основу при проведенні розрахункових заходів вітрового навантаження. І, згідно з цим документом, випливає, що вітрове навантаження – це технічна величина, що має своє значення.

Значення прямо пропорційно залежить від:

Нормального значення вітрового навантаження. Це значення насправді є фіксованим і залежить від району України, де планується встановити розпашні ворота . Вся територія країни поділяється на вітрові зони. Інформація представлена у відповідних довідниках. Коефіцієнта, який враховує, на якій висоті вітер впливає на полотно. Коефіцієнта аеродинамічного. А ось тут вже потрібна кваліфікація інженера для розрахунку, оскільки потрібно врахувати форму, конструктивні особливості (наприклад, наявність щілин або оглядових вікон), навіть просторову орієнтацію при подальшій установці.

Важливо розуміти, що особливу небезпеку становить поривчастий вітер. Саме динамічні навантаження здатні швидко старити метал, робити його менш міцним. Та й всі кріплення, в тому числі зварні, поступово розхитуються при поривах вітру. Цей фактор також варто врахувати при виборі. Відобразитися це може, наприклад, в запасі за певними параметрами.

Поширені помилки конструкцій

Крім розрахункових параметрів важливо правильно, відповідно до норм, встановити розпашні ворота. Помилки тут призведуть до зниження терміну служби, надійності та безпеки.

Серед найбільш поширених помилок досвідчені майстри називають:

Ненадійна установка опорних стовпів. Тут мова може йти не тільки про глибину їх вкопування, але і діаметр самого стовпа. Червоною лінією вкопування є глибина промерзання грунту в конкретному регіоні. Якщо ще використовувати труби невеликого діаметру, менше 80-100 мм, то при поривах вітру відбувається розгойдування конструкції. В результаті з’являються перекоси, крени, ворота починають підклинювати. Найголовніше, що виправити ситуацію в подальшому вкрай складно, а іноді неможливо без повного демонтажу конструкції. Іноді з метою економії не роблять так званий контур жорсткості в самих ворітних стулках. У цьому випадку вітер досить швидко гне полотно, і використовувати такі ворота стає просто нереальним. Помилки при підборі петель. Це одна з найбільш поширених проблем, з якими доводиться стикатися недосвідченим монтажникам і власникам. Іноді з метою економії, але частіше просто через незнання (не надають цьому питанню принципового значення) власники опиняються в складній ситуації. Непосилені спеціально петлі спочатку працюють нормально. Так триває деякий час, але потім вони просто розвалюються або заклинюють. Прискорюють процес поломки крім вітру ще й перепади температур, вологість та інші агресивні фактори.

Користувачам необхідно розуміти, що конструктивні та технологічні помилки монтажу – це в першу чергу не про гроші, хоча і це важливо, а про безпеку. При пориві вітру впала стулка розпашних воріт – це серйозна загроза машинам, людям, в тому числі дітям.

Поради майстрів щодо підвищення вітростійкості

Залишимо формули і розрахунки професіоналам. Це робота інженерів, і без їх допомоги, безумовно, обійтися складно. Сам же власник повинен враховувати рекомендації фахівців, апробовані десятками років.

Посилюйте, не самі, звичайно, через проектувальників, стулки воріт ребрами жорсткості. Іноді варто інженеру про це нагадати. Він обов’язково зробить здивоване обличчя, типу… я це знаю і пам’ятаю, але на практиці нагадування може виявитися далеко не зайвим. Бетонуйте опорні труби, причому заглиблюйтеся ґрунтовно, нижче лінії промерзання – від 50 до 100 см в залежності від регіону країни. Тут на бетоні економити нерозумно – витрати на ремонт і перевстановлення будуть набагато більшими. Іноді будівельники власникам кажуть, що велика глибина – це марні витрати, але це обумовлено банальною лінню або бажанням швидше закінчити об’єкт. Наполягайте на дотриманні технологічних вимог до монтажу. На петлях не економте. І мова не тільки про гроші. В першу чергу суть у витраченому на вибір цих самих петель часу. Конструкції в ідеалі повинні бути регульовані на підшипниках, стійкі до перепадів температур, як добових, так і сезонних.

Є ще один нюанс, що стосується автоматики. Сьогодні не є проблемою встановити датчики, які блокуватимуть роботу приводу на відкриття, якщо швидкість вітру перевищить порогову протягом певного часу. Короткі пориви впливати на роботу не повинні, оскільки змінити наслідки їх впливу вже неможливо. Це нехитре інженерне рішення дозволить захистити полотна воріт в сильний вітер. Зрештою, поставити машину на деякий час можна і біля воріт, трохи пройтися пішки, незважаючи на деякі незручності.

Ефективним захистом від парусності є використання дискретних полотен, наприклад, решіток, стулок, виконаних ручним зварюванням. Це не тільки практично і стильно, це сучасно. Якщо ви подивитесь на маєтки і замки Британії, північної Європи, то побачите, що там повсюдно використовують решітки. І в першу чергу це пов’язано з протидією вітру.

Вітрове навантаження – невід’ємний фактор, що визначає довговічність і безпеку розпашних воріт. Його коректний розрахунок і врахування на всіх етапах – від проектування до монтажу – дозволяють уникнути передчасного виходу конструкції з ладу. Стандартні помилки, пов’язані зі зменшенням вимог до матеріалів, небажанням враховувати регіональні норми і спрощенням конструкції, не можна назвати допустимими навіть при обмеженому бюджеті.

