Що важливо знати перед купівлею варильної панелі

Плиту на кухню купують надовго, тому важливо відразу зрозуміти, що саме вам підходить за типом і розміром. Коли вирішуєте, де купити варильну панель, зручніше вибирати там, де моделі можна швидко порівняти за характеристиками і ціною. Так ви не переплачуєте за непотрібні функції і швидше знаходите підходящу модель.

Як вибрати прилад для своєї кухні

Спочатку визначте тип підключення і розміри ніші, а вже потім дивіться на дизайн. Цей порядок допомагає вибрати варіанти без зайвих сумнівів.

Газова варильна панель

Газові моделі цінуються за звичний контроль вогню та швидку реакцію. Перевірте, чи є газовий контроль та міцні й надійні решітки, щоб посуд стояв стійко. Також важливо заздалегідь зрозуміти, де розташоване підведення газу.

Електричні та індукційні панелі

Електричні варильні панелі підходять, якщо газу немає або ви не хочете від нього залежати. Індукційні ж нагріваються швидше і зазвичай простіші в догляді, але вимагають посуду з магнітним дном (частина алюмінієвого/мідного не підійде без феромагнітної вставки).

Якщо ви часто готуєте, різниця в швидкості буде помітна. Перед вибором електричної або індукційної моделі варто заздалегідь уточнити, чи витримає ваша проводка потрібну потужність панелі і який формат підключення потрібен – 1 або 3 фази, на 16 або 32 А.

Коли тип панелі вже обрано, варто порівняти пристрої за деталями, які важливі в повсякденній експлуатації. Це не потребуватиме багато часу і допоможе зробити більш зважений вибір після покупки. Ось 6 параметрів, які є найбільш важливими:

Розміри вбудовування та габарити. Тип підключення та вимоги до мережі або газу. Матеріал поверхні: склокераміка, емаль, нержавіюча сталь. Управління: сенсорне або механічне. Безпека: автовідключення, блокування від дітей. Гарантія та умови доставки.

Вибирайте варильну панель під свою кухню і звички, тоді техніка буде радувати кожен день. Перегляньте добірку кухонних плит в каталогах COMFY і оформіть доставку.

Поширені питання

Які розміри найважливіші при купівлі варильної панелі? Насамперед важливо враховувати розміри вбудовування — ширину, глибину і мінімальну товщину стільниці. Ці параметри визначають, чи підійде панель до підготовленої ніші. Також варто перевірити загальні габарити моделі, щоб вона не заважала сусіднім шафам, розеткам, кабелям або газовому виводу.

Що практичніше в догляді за плитою: сенсор або ручки? Сенсор зазвичай простіше протирати, а ручки зручніше крутити мокрою рукою і в процесі приготування. Вибирайте той варіант, який буде комфортніше саме вам.

На чому не варто економити при виборі варильної панелі? Не економте на безпеці та встановленні. Автовідключення та блокування корисні в побуті, а збіг розмірів вбудовування знижує ризик проблем під час монтажу.

