Уночі проти 23 червня в Керчі на Кримському півострові пролунала серія вибухів, після яких спалахнули пожежі відразу на кількох об’єктах.

Про це повідомляють моніторингові канали та окупаційні ресурси Криму.

Атака на Кримський півострів 23 червня: що відомо

За попередніми повідомленнями, один із осередків займання виник у районі Аршинцевого, де розташована теплоелектроцентраль.

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Була інформація про повторний удар по нафтобазі в порту Керчі, комплексу перевалювання та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal та порту Кавказ, що на косі Чушка в Керченській протоці (Темрюкський район Краснодарського краю РФ).

За даними Telegram-спільнот, на території нафтотерміналу в порту Кавказ з’явилися нові осередки загоряння.

Супутниковий моніторинг також зафіксував значний шлейф диму, який, за наявними даними, простягнувся на десятки кілометрів.

Крім цього, повідомлялося про пожежу на території залізничної станції Південна на в’їзді до Керчі.

Окремо з’являлася інформація про займання в районі Багерового, де, за оцінками моніторингових спільнот, можуть розміщуватися позиції російських систем протиповітряної оборони С-300 та С-400.

На тлі нічних подій окупаційні енергетичні служби заявили про аварії в електромережах та почали запроваджувати обмеження електропостачання в окремих районах півострова.

Напередодні на території тимчасово окупованого Криму також уже запроваджували обмеження на продаж пального.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні засоби уразили низку російських військових та логістичних цілей.

За словами глави держави, удари стали відповіддю на російські атаки по Україні.

Президент повідомив, що українські військові уразили об’єкти по обидва боки Кримського мосту, зокрема морську логістику для транспортування нафти у Краснодарському краї та нафтобазу у тимчасово окупованій Керчі.

Також, за словами Зеленського, під удар потрапили елементи російської системи ППО — чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир.

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