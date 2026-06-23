Липень — один із найспекотніших місяців року, що безпосередньо впливає на поведінку риби. Через високу температуру води багато видів стають менш активними вдень, тому найкращі результати рибалки часто отримують у ранкові, вечірні або нічні години.

У цей період важливу роль відіграють не лише погодні умови, а й фази Місяця. Саме тому чимало рибалок під час планування виїздів орієнтуються на місячний календар клювання.

Факти ICTV підготували календар рибалки на липень 2026 року, який допоможе визначити найбільш сприятливі та несприятливі дні для риболовлі.

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Календар рибалки на липень 2026 року

Перші два тижні місяця проходитимуть під впливом спадного Місяця. Ця фаза триватиме з 1 до 13 липня. У цей період прогнозують як дуже вдалі дні для риболовлі, так і періоди зі слабким клюванням.

14 липня настане молодик. Традиційно цей день вважається одним із найменш сприятливих для риболовлі.

Після молодика розпочнеться фаза зростального Місяця, яка триватиме з 15 до 28 липня. Саме на цей період припадає найбільше днів із хорошим та відмінним клюванням.

29 липня буде повня, після якої Місяць знову перейде у фазу спадання.

Найкращі дні для риболовлі: 3, 4, 17–22 липня.

Хороші дні для риболовлі: 5–7, 16, 23, 24 липня.

Слабке клювання: 2, 8–11, 25, 26, 31 липня.

Дні без клювання: 1, 12–15, 27–30 липня.

На що ловити рибу у липні 2026 року

У середині літа риба часто уникає перегрітих ділянок водойм і переміщується на глибину, у затінені місця або зарості водної рослинності. Саме тому найкращий час для риболовлі — світанок, вечірні сутінки та ніч.

У липні популярними залишаються як тваринні, так і рослинні наживки. Рибалки використовують черв’яка, опариша, личинок комах, а також кукурудзу, перловку, тісто, мастирку та хліб. Однією з найпоширеніших сезонних наживок вважаються коники, яких у цей період легко знайти біля водойм.

Стабільно добре клюють білий амур, карась, короп і сом. Високу активність також демонструють лящ, окунь, плотва та товстолобик. Водночас щука в липневу спеку стає менш активною та найчастіше виходить на полювання лише вранці або ввечері. Форель і сиг у цей період клюють значно гірше.

Рибалки також звертають увагу на стан водойм. У липні через високу температуру нерідко починається так зване цвітіння води — активне розмноження мікроскопічних водоростей. Це може негативно впливати на самопочуття риби та знижувати інтенсивність клювання.

Водночас місячний календар варто розглядати лише як орієнтир. На результат риболовлі впливають також температура води, атмосферний тиск, вітер, опади та особливості конкретної водойми.

Джерело: Vlisi, Fish-master

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