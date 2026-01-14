Пенсію з інвалідності надають у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 закону України від 09.07.2003 №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.

Що відомо про суми пенсії по інвалідності та який розмір виплат для осіб з інвалідністю 2 групи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Суми пенсії з інвалідності у 2026 році

Для отримання пенсії по інвалідності II групи необхідно мати певний страховий стаж – 1-14 років.

Після призначення особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком, особи з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком, а III групи – 50% пенсії за віком.

Але суми будуть різними для всіх, через різні розміри заробітної плати.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності 2026 для І групи – 2 595 грн;

Пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни 2026

Розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни у 2026 році становлять:

І група – 100%;

ІІ група – 80%;

ІІІ група – 60% грошового забезпечення.

Джерело : Пенсійний фонд